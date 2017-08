17 августа 2017 г. Майя Сэлэм | The New York Times Исследование: количество сперматозоидов у западных мужчин снизилось с 1973 года более чем на 50% "Количество сперматозоидов у мужчин в западных странах резко падает без каких бы то ни было признаков "выравнивания", согласно новому исследованию, подкрепляющему точку зрения, что мужское здоровье в современном мире подвергается риску и это, вероятно, угрожает фертильности", - передает Майя Сэлэм в The New York Times. "Изучив тысячи научных исследований и проведя мета-анализ 185 из них (что представляет собой самый исчерпывающий труд на сегодня), международная команда исследователей оценила образцы спермы 42935 мужчин из 50 стран, полученные с 1973 по 2011 год, - говорится в статье. - Ученые обнаружили, что показатель концентрации сперматозоидов - количества сперматозоидов на миллилитр спермы - уменьшался каждый год и в итоге сократился на 52,4% у мужчин из Северной Америки, Европы, Австралии и Новой Зеландии". Общая численность сперматозоидов в той же группе также падала каждый год и за 40 лет упала на 59,3%. "О сокращении количества сперматозоидов впервые сообщалось четверть века назад, однако новый анализ показывает, что "этот спад сильный и непрерывный", по словам одного из авторов данного исследования д-ра Шанны Х.Свон, профессора Icahn School of Medicine больницы Mount Sinai в Нью-Йорке, - передает Сэлэм. - И хотя этот труд предлагает самую исчерпывающую на сегодня информацию по теме долгого спора, последний далеко не закончен, так как причина описываемого явления и его влияние на фертильность - а также его житейские последствия - пока неизвестны". "По словам д-ра Свон, то, что тенденция к ухудшению спермы наблюдается в западных странах, наводит на мысль о влиянии "химикатов в торговле", - передает журналистка. - Хотя данная работа не фокусируется на причинах этого, ее авторы ссылаются на существующие исследования, показавшие, что факторы, вызывающие описанный спад, - внутриматочное воздействие сигаретного дыма, алкоголя и химикатов на плод, а также стресс, лишний вес и возраст". "Если мать курит, численность сперматозоидов у ее сына уменьшается - это продемонстрировало множество исследований", - сказала доктор Свон. Она добавила, что, по согласно исследованию 2005 года, на развитие сыновей влияет также перинатальное воздействие фталатов - веществ, использующихся для придания пластику прочности и пластичности. Профессор Нильс Скаккебек из Копенгагенского университета "указал на Данию и Германию в качестве примеров того, к чему приводит нынешнее развитие событий", говорится в статье. "В Дании 8% всех детей теперь рождается в результате искусственного оплодотворения, - сообщил Скаккебек. - Несмотря на эту деятельность, в течение 40 лет рождаемость существенно ниже уровня воспроизводства. Численность молодых немцев уже упала на 50% с 1960-х годов". Профессор также добавил, что похожая тенденция замечена в Японии - не западной, но индустриально-развитой стране. По его словам, в Соединенных Штатах тоже коэффициент рождаемости среди белых "ниже уровней, на которых поддерживается постоянная численность населения". Источник: The New York Times