Украинский депутат добивается расследования связей Клинтон и Украины

"Украинский парламентарий подал запрос о проведении уголовного расследования возможного вмешательства правительства его страны в прошлогодние американские президентские выборы, заявив, что вмешательство "серьезно навредило украинско-американским отношениям", - сообщает Дэвид Стерн в брюссельской версии издания Politico.

В письме от 24 июля к генеральному прокурору Украины Андрей Деркач, независимый депутат, который ранее был приверженцем пророссийской партии, подал запрос о начале властями предварительного расследования "незаконного вмешательства преступной организации в выборы президента США". По словам Деркача, эта организация состоит из высокопоставленных членов украинского Национального антикоррупционного бюро, правительственных чиновников и других публичных фигур, передает автор.

"Обвинения Деркача сосредотачиваются вокруг сообщений, впервые опубликованных Politico в январе, о том, что украинские политики и дипломаты, возможно, сотрудничали с людьми, связанными с Национальным комитетом Демократической партии, чтобы препятствовать кандидатуре Дональда Трампа и укрепить притязания Хиллари Клинтон на президентский пост", - информирует журналист.

Деркач также заявил, что кампания против кандидата Трампа включала объявление украинских чиновников в прошлом году о том, что, по сообщениям, предыдущий украинский лидер Виктор Янукович заплатил более 12 млн долларов Полу Манафорту, который был одним из руководителей штаба Трампа во время выборов, пишет издание.

Как сообщает автор, в своем запросе генеральному прокурору - копии которого он предоставил Politico на украинском, как в оригинале, и в переводе на английский - Деркач заявил, что предполагаемое вмешательство украинских чиновников создало впечатление, что Киев является "ненадежным и вредоносным партнером" Вашингтона. Это, в свою очередь, привело к временной заморозке контактов между двумя странами и к сокращению американской финансовой помощи Украине.

Украинские чиновники подтвердили, что уголовное расследование было начато 1 августа, говорится в публикации. "Однако в среду на странице в Facebook генерального прокурора власти заявили, что проверяют возможное "предание огласке информации предварительного расследования", а не вмешательство в американские выборы", - пишет Стерн.

"В официальной регистрации уголовного дела - которую Деркач опубликовал на своей странице в Facebook - чиновники заявили, что расследование проверит, не оклеветали ли украинские власти Манафорта, предав огласке его возможные связи с черной бухгалтерией [Партии регионов], "создав впечатление незаконного вмешательства [Украины] в американские выборы", - передает издание.