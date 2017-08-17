Функционеров АдГ подозревают в контактах с агентом российских спецслужб

В распоряжении Sueddeutsche Zeitung оказались документы, указывающие на связи политиков из АдГ с предполагаемым агентом российских спецслужб.

Функционеры правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) "в ходе так называемых поездок наблюдателей за выборами на сомнительные референдумы, проводившиеся в восточноевропейских регионах, по всей видимости, наладили тесное взаимодействие с предполагаемым российским шпионом", говорится в статье.

В центре скандала оказался польский политик Матеуш Пискорский, которого Генеральная прокуратура Польши обвиняет в шпионаже в пользу России. "Он основал в Варшаве, а затем в 2016 году в Берлине союзы, которые организовывали альтернативные миссии наблюдателей за выборами в небольших государствах, находящихся под влиянием России. Официальной целью этих союзов была заявлена поддержка демократических структур, на деле они занимались тем, что обеляли такие сомнительные голосования, как референдум по поводу отделения Крыма от Украины", - передает SZ.

Как сообщают авторы публикации, весной 2016 года немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер основал немецкий аналог подобного союза, получивший название "Немецкий центр евразийских исследований". Оксенрайтер стал председателем, Пискорский - его заместителем. "Оксенрайтер, главный редактор дружественного АдГ издания Zuerst, (...) считается ключевой фигурой контактов с Россией. Одним из основателей союза стал пророссийски настроенный глава молодежной организации АдГ Маркус Фронмайер. (...) Активным членом организации считается и депутат ландтага Тюрингии от АдГ Томас Руди, имеющий личные связи на Украине", - замечает издание.

Пискорский, пишут авторы, уже год находится в польском СИЗО. Генеральная прокуратура Польши обвиняет его в шпионаже в пользу России. В документах, оказавшихся в распоряжении SZ, а также медиакомпаний WDR и NDR, говорится о шпионаже в пользу РФ и распространении пророссийской пропаганды на территории Польши. Речь в них идет и о его поездках в качестве наблюдателя за выборами и деятельности в некоем институте в Брюсселе. За это Пискорский якобы получал деньги от ФСБ.

В секретном докладе, подготовленном Федеральным ведомством по охране конституции и Федеральной разведывательной службой Германии, Пискорский фигурирует как "пророссийский агитатор", говорится в статье. "Москва давно пытается стимулировать по всей Европе популярность позитивно настроенных в отношении России отдельных деятелей и партий, например, АдГ. Пискорский, которого в последние годы финансировали из России и фамилия которого значилась в списках многих российских аналитических фондов, был именно одним из таких деятелей. Так, Пискорский приурочил к крымскому референдуму в 2014 году поездку, в которой приняли участие 30 депутатов из 10 стран ЕС, придерживающихся праворадикальных или правопопулистских взглядов. В общей сложности, по данным немецких спецслужб, российская сторона инвестировала в это предприятие порядка 270 тыс. евро", - говорится в заключение.