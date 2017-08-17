Ким Чен Ына "больше не считают богом", и набожные северокорейцы "верят в кого-то другого"

Во вторник Госдепартамент США выпустил ежегодный отчет о свободе вероисповедания в мире, в котором Северная Корея была выделена как страна, отказывающая своим гражданам "в свободе мысли, совести и религии", сообщает Джулиан Райалл в The Telegraph.

"Правительство страны продолжило жестоко расправляться с теми, кто занимается почти любыми религиозными практиками, посредством казней, пыток, побоев и арестов", - говорится в отчете.

В нем указано, что в системе лагерей для политзаключенных в отдаленных регионах страны содержатся в ужасных условиях от 80 тыс. до 120 тыс. человек, в том числе преследуемых на религиозной почве.

Эти данные подтвердил перебежчик из Северной Кореи.

"Раньше людям говорили поклоняться семье Ким как богу, но многие северокорейцы больше не уважают Ким Чен Ына, - сказал перебежчик. - Это значит, что они ищут чего-то другого, что поддержало бы их веру. В некоторых местах это привело к появлению шаманов, но христианские церкви тоже растут и укореняются там. Хотя люди знают, что их могут отправить в тюрьму (или хуже), они все-таки выбирают проводить религиозные обряды, а значит, больше трещин появляется в этом режиме и в этой системе".