17 августа 2017 г. Доминик Кеннеди | The Times RT ложно утверждала, что Natwest закрыл ее британские банковские счета Предоставленные для The Times документы с грифом "засекречено" демонстрируют: британские дипломаты изумились, осознав, что утверждения канала RT о закрытии его банковских счетов британским банком были ошибочными. Журналист Доминик Кеннеди напоминает: когда RT заявила о закрытии счетов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригрозил ответными мерами. 17 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в "Твиттере": "Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!" Газета пишет: "RT предоставила в качестве доказательств выдержки из письма британского государственного банка NatWest о том, что он прекратил оказывать банковские услуги. Однако получателем письма на самом деле была британская компания - поставщик RT, а не сама телекомпания. Natwest заключил соглашение о том, что продолжит оказывать поставщику банковские услуги". Газета сообщает, что МИД Великобритании предоставил ей на основании Закона о свободе информации копии документов, где отражено обсуждение этой темы в ведомстве. Утром 18 октября один чиновник написал: "Они подняли сильнейшую шумиху этой, похоже, фейковой историей. Им следовало бы стать героями ответной шумихи вокруг того, как они вбрасывают ложную информацию о себе в публичное пространство, чтобы подкрепить версию российского государства". "Одно из внутренних сообщений в британском МИДе было озаглавлено: "Мы обеспокоены тем, что RT не говорит правду. Снова", - сообщает газета. Автор приводит цитату из другого сообщения: "У нас хватит всего, чтобы раскритиковать RT по причинам дезинформации. Ключевой момент в том, что RT заявляла, что была адресатом письма. Но, как оказалось, с вчерашнего вечера Natwest готов провести неофициальные брифинги для журналистов, сообщая, что письмо было адресовано одному из поставщиков RT. Это ключевое различие, которое делает обвинения из уст Лаврова "беспочвенными". Источник: The Times