17 августа 2017 г. Марк Беннеттс | The Times Звезда хип-хопа Oxxxymiron использует рэп для дискуссии о российской культуре "Звездный персонаж российского хип-хопа, который окончил Оксфордский университет, получив диплом по английской литературе, вызвал национальную дискуссию о российской культуре, после того как выступил в главной роли в онлайн рэп-"баттле", который получил миллионы просмотров", - пишет Марк Беннентс в британской The Times. Мирон Федоров, который выступает под именем Oxxxymiron, - одно из самых крупных имен российской поп-музыки, поясняет автор. Недавно он поучаствовал в долгожданном словесном поединке в другим рэпером - Гнойным. "Эти двое обменялись красочными рифмующими оскорблениями в продлившемся час противоборстве в рэпе, которое включало отсылки к Джорджу Оруэллу, главе советской тайной полиции Лаврентию Берии и к научным работам по сравнительной мифологии", - рассказывает Беннеттс. В какой-то момент Гнойный упрекнул Федорова, который курсирует между Россией и Британией, в том, что он пропустил недавние антиправительственные протесты в Москве, пишет журналист. - "Где ты был?" - спросил он. "В Лондоне!". Между тем Геннадий Онищенко, депутат от правящей партии Путина "Единая Россия", заявил, что популярность рэп-бэттла свидетельствует о "духовной убогости" российского общества, передает газета. Но, по мнению лидера оппозиции Алексея Навального, он доказал, что "российская культура жива и процветает". Источник: The Times