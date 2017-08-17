Пока в США низвергают конфедератские статуи, русские возводят памятники диктатору Сталину

"В то время как в Соединенных Штатах демонтируют противоречивые статуи кумиров времен Конфедерации, сражавшихся за рабство, Россия возводит новые памятники давно дискредитированному советскому диктатору, который убил миллионы человек, - Иосифу Сталину", - сообщает Анна Арутюнян в USA Today.

"Этим летом наступила 80-я годовщина "большого террора" - массовой чистки, которую Сталин приказал провести, чтобы избавиться от политических противников. Но эта веха осталась почти незамеченной россиянами. Среди них все больше тех, кто считает Сталина национальным героем, победившим нацистов во время Второй мировой войны в качестве ценного соратника США, а не жестоким массовым убийцей, которого заклеймила история", - говорится в статье.

"Очевидно, что многие русские не знают, что 30 июля 1937 года сталинская тайная полиция запустила кампанию, в ходе которой были арестованы более 1,5 млн человек - "антисоветских элементов" - и почти 700 тыс. из них убиты, согласно советским архивам, передает Арутюнян. Историки говорят, что в течение 30-летнего правления Сталина, завершившегося его смертью в 1953 году, по разным оценкам, от 15 до 30 млн человек были казнены, либо погибли в концлагерях, либо умерли с голоду".

"Хотя после смерти Сталина его злодеяния были изобличены, сегодня он снова обретает уважение и старшего поколения, ностальгирующего по утраченной советской империи, которая распалась в 1991 году, и молодого поколения российских националистов, - утверждает журналистка. - Порядка 10 статуй Сталина воздвигнуты по всей стране начиная с 2012 года, по словам Павла Гнилорыбова, историка, сотрудничающего с группой, которая отслеживает нарушения прав человека".

"Новоявленное восхищение отчасти вызвано президентом Владимиром Путиным, который часто сокрушается о распаде того, что было единственной сверхдержавой мира, помимо Соединенных Штатов, - говорится в статье. - Путин осудил "излишнюю демонизацию" Сталина в показанном этим летом интервью с оскароносным режиссером Оливером Стоуном. Путин сказал, что атака на Сталина - "атака на Советский Союз и Россию".