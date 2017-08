17 августа 2017 г. Иэн Шепира | The Washington Post "Грязный предатель": рассекреченные документы по убийству Кеннеди рассказывают о трех годах допросов перебежчика из КГБ Бывший подполковник КГБ Юрий И.Носенко прибыл в США в январе 1964 года, через два месяца после убийства президента Кеннеди, напоминает обозреватель The Washington Post Иэн Шепира. Перебежчик сообщил американцам, что имел дело с досье КГБ на Ли Харви Освальда - материалами о слежке за Освальдом в период его жизни в СССР - и установил, что Освальд не имел никакого отношения к убийству Кеннеди. "Но говорил ли Носенко правду? Кем он был - искренним перебежчиком или советским двойным агентом, пытавшимся внедриться в [штаб-квартиру ЦРУ в] Лэнгли? ЦРУ испытывало сомнения. Управление три года держало Носенко под стражей, подвергая его беспрестанным допросам, а затем все же выпустило на волю", - пишет автор. В июле Национальное управление архивов и документации США опубликовало ранее засекреченные документы, касающиеся убийства Кеннеди. По словам автора, в этих бумагах не обнаружилось крупных сенсаций о выстрелах в Кеннеди, но есть стенограмма допроса Носенко в ЦРУ летом 1965 года. Допросы вел другой советский перебежчик - Питер (так в оригинале. - Прим. ред.) Дерябин. "Он хотел проверить, готов ли Носенко выдать ключевые факты об операциях КГБ, но также должен был установить, действительно ли Носенко - бывший российский оперативный работник", - пишет автор. Шеф контрразведки ЦРУ Джон Энглтон подозревал, что Носенко - фальшивый перебежчик, обманщик, присланный, чтобы сбить с толку отдел управления, занимающийся СССР, и не верил его словам об Освальде. В июле 1965 года Дерябин так начал допрос Носенко: "Как вам уже сказали во время дискуссий и расследования, значительную часть того, что вы сказали, нельзя признать правдивой". "Я здесь, чтобы прояснить все недоразумения, которые возникли и существуют", - добавил он. Носенко ответил: "Я готов ответить на все вопросы. (...) Уже долго: сегодня исполняется 479 дней. Тут все просто (...) Есть сознательное желание людей доказать: "Вот перед нами сидит двойной агент". Автор пишет: "Но в ходе допроса Носенко все время твердил, что не может припомнить определенные процедуры или ранг конкретных офицеров советской разведки и службы безопасности". На другом допросе Носенко заявил, что просидел под стражей 481 день, и произнес монолог, полный отчаяния. Он противопоставил себя преступникам, которые знают, за что отбывают тюремное заключение: "А я не знаю, за что отбываю заключение, абсолютно не знаю; когда на основе одного лишь подозрения, когда именно в моем положении человека, который потерял абсолютно, абсолютно все; у меня абсолютно ничего нет и никого нет, ни друзей, ни... Что ж, я абсолютно один, совсем один. Вот я - конченый грязный предатель, самый грязный, который наверняка уже приговорен к смерти; вот я сижу". Еще на одном допросе Дерябин сказал Носенко, что вначале тот говорил, что действовал против журналистов и военных атташе и завербовал десятки американцев. "Вовсе нет, вовсе нет; вы не должны... вы не должны изображать ситуацию таким образом..." - ответил Носенко. Дерябин, однако, предложил "подумать, где спрятаны кости". Носенко ответил, что ничего не знает: "Я никогда не говорил, что был идеальным и выдающимся работником. Я работал как мог и как приходилось. Я никогда не говорил, что завербовал десятки человек". В 1966 году оперативный директор ЦРУ Ричард Хелмс призвал управление решить, можно ли верить Носенко, говорится далее в статье. Тот прошел много проверок на полиграфе и в 1969 году был освобожден из-под стражи. "ЦРУ ему наконец-то поверило. Он даже стал консультантом управления, но ему дали новое имя и поселили его где-то на юге США", - пишет автор. Правда, в 2007 году Теннент Х.Бэгли, который был в ЦРУ куратором Носенко, написал книгу "Шпионские войны: кроты, загадки и смертельные игры" (Spy Wars: Moles, Mysteries, and Deadly Games), где выразил серьезные сомнения в правдивости Носенко. В 2008 году в возрасте 81 года Носенко умер. Источник: The Washington Post