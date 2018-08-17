Чиновник: Трамп и Путин договорились, что Иран должен уйти из Сирии

"Июльский саммит президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина был в основном посвящен обсуждению сирийского кризиса и роли Ирана в этом конфликте, по данным чиновника администрации США, ознакомленного с обстоятельствами встречи", - сообщает Bloomberg.

Два лидера в принципе договорились о том, что Иран должен вывести свои силы из Сирии, согласно этому лицу, говорившему на условиях анонимности. Впрочем, российское руководство заявило, что реализовать вывод иранских войск будет сложно.

Трамп и Путин также обсудили кампанию против "Исламского государства"*, споры вокруг Голанских высот и гуманитарную ситуацию в Сирии, страдающей от многолетней гражданской войны, заявил чиновник.

"Как ожидается, контроль над вооружениями и Сирия также будут стоять на повестке дня на встрече советника по национальной безопасности Белого дома Джона Болтона и российских чиновников на следующей неделе в Женеве", - говорится в статье.

Во время встречи с Путиным за закрытыми дверями президент США сказал своему российскому коллеге, что он ожидает прекращения вмешательства в выборы 2018 года, по данным чиновника.

Президенты также обсудили вопросы о "Северном потоке-2" и иранской и северокорейской ядерных программах, сообщил осведомленный источник.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.