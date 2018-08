17 августа 2018 г. Джулия Дэвис | The Daily Beast "Трамп наш": кремлевские СМИ опасаются победы демократов на промежуточных выборах в ноябре Во времена Дональда Трампа российские политики и эксперты проявляют повышенный интерес к выборам в Сенат и Палату представителей США, пишет журналистка The Daily Beast Джулия Дэвис. По мере осознания того, что дружественно настроенный к Путину президент не сможет или не станет отменять санкции, россияне устремляют свои упования и страхи на Капитолийский холм. "Сообщения в государственных СМИ выдают очевидное беспокойство Кремля из-за того, что Трампу объявят импичмент, если демократы получат контроль над Палатой представителей", - поясняет Дэвис. "Хотя русские насмехаются над неспособностью Трампа преодолеть сопротивление со стороны других ветвей власти, они опасаются, что взаимодействовать с подконтрольной демократам Палатой представителей и потенциальной заменой Трампу для Кремля станет еще более затруднительно", - говорится в статье. Особое беспокойство у российских официальных лиц, политиков и экспертов вызывает двухпартийный законопроект Сената, который сенатор Линдси Грэм назвал "адским законопроектом о санкциях". В нем предлагается запретить инвестиции в российские энергетические проекты, суверенный долг и национальные банки. Опасения заключаются в том, что его могут протолкнуть, как закон о санкциях в прошлом году, который получил такую масштабную поддержку обеих партий, что Трамп счел себя вынужденным его подписать. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире государственного телешоу "60 минут" заявил, что эти санкции будут считаться объявлением войны. Он добавил, что ввести их будет невозможно, поскольку Boeing зависит от российского титана, а NASA пропадет без российских ракетных двигателей. "Коротченко предложил закрыть работающие в России НКО, финансируемые США, и "продать российские продвинутые системы вооружений десяткам стран, которые хотят их получить", в том числе Индии, Китаю, Филиппинам и Индонезии", - сообщает Дэвис. "Промежуточные выборы воспринимаются как еще один механизм влияния, который может помешать введению самых суровых санкций против России", - пишет автор. Декан Школы телевидения МГУ Виталий Третьяков с долей иронии призвал действовать решительно в ответ на новые санкции, пригрозив Трампу прекращением поддержки на промежуточных выборах. "Давайте превратим все это в головную боль для Трампа. Если вы хотите, чтобы мы вас поддержали на выборах, которые мы, говорят, подстраиваем, то делайте, как мы скажем", - предложил Третьяков. Политик Сергей Станкевич поспорил с телеведущей Ольгой Скабеевой, повторявшей российскую мантру "Трамп наш". Станкевич назвал Трампа "психически неуравновешенным рубакой" и заявил, что России следует отдать приоритет "сдерживанию безумия". По словам военного эксперта Сергея Судакова, самая большая угроза - отключение от SWIFT. Он заявил, что русские уже активно разрабатывают стратегию по использованию китайских хабов, чтобы обойти возможную потерю доступа к SWIFT. Режиссер и завсегдатай российских ток-шоу Карен Шахназаров утверждал, что России следует создать военно-политический альянс с Китаем, чтобы разрушить американскую финансовую систему. "Стая прокремлевских "говорящих голов" предложила и ряд других мер, которые России следует принять в ответ на санкции США, в том числе "начать арестовывать американцев", закрыть работающие в России американские компании, сформировать антиамериканский фронт вместе с врагами США, украсть западные технологии и конфисковать капиталы российских нуворишей, чтобы компенсировать потери из-за санкций", - рассказывает Дэвис. Тем не менее, большинство считает, что угроза "адского законопроекта о санкциях" - не более чем фарс. Станкевич в шоу Владимира Соловьева заявил, что санкции предложены лишь для того, чтобы укрепить шаткое положение Республиканской партии на промежуточных выборах. "Влиятельные кремлевские игроки едины в том, что не предлагают как-либо изменить опасный путь, по которому Россия идет на столкновение с Западом. Возможно, они не воспринимают всерьез администрацию Трампа и руководство республиканцев. Может быть, они действительно считают, что промежуточные выборы их спасут. Возможно, они знают что-то, чего не знаем мы", - заключает Дэвис. Источник: The Daily Beast