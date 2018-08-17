Мужчины быстрее обрабатывают зрительную информацию, выяснили ученые

Мужчины и женщины отличаются не только внешне - различия таятся и глубоко в нашем мозге и проявляются, например, при ориентации в пространстве, которое дается мужчинам легче, констатирует австрийская Die Presse.

"Но есть одно исключение: на рынке женщина безошибочно направляется к тому прилавку, где до этого ее хорошо обслужили. В этой разнице между обоими полами отражается наше наследие: все мы потомки охотников и собирателей. Мужчина должен был найти путь к добыче и обратно к жилищу; женщина обеспечивала базовую пищу в виде фруктов и кореньев, должна была запоминать, где все это растет и когда становится спелым", - говорится в статье.

"Другими словами, эти различия продиктованы нашей культурой, другие отличительные черты связаны с природой: женщины в пять раз чаще мужчин страдают депрессиями, мужчины же - в десять раз чаще аутизмом", - передает автор публикации Юрген Лангенбах. По мнению кембриджского ученого Саймона Бэрона-Коэна, это связано с гормоном тестостероном и обусловленным им феноменом "ярко выраженного мужского мозга", который готов систематизировать все на свете.

Ученый из Сиэтла Скотт Мюррей поставил перед собой задачу выяснить, что происходит в мозге пациентов с аутизмом. В ходе экспериментов ученые выводили на экран компьютера несколько быстро движущихся белых и черных полосок, пропадавших с дисплея через несколько мгновений. Аутисты и здоровые люди, участвовавшие в опытах, должны были определить, куда летели эти линии, и сделать это максимально быстро, нажав на одну из кнопок на клавиатуре. В результате эксперимента Мюррею и его коллегам удалось выяснить, что разницы между реакцией аутистов и добровольцев не существует, зато налицо гендерные различия: "женщины были медленнее мужчин на 25-75%". О результатах этих экспериментов ученые рассказали в специализированном издании Current Biology.

Почему так происходит, непонятно, но последствия налицо: "гендерные различия могут проявляться совершенно неожиданно", замечает Мюррей.