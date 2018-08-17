Лидер террористической ячейки, организовавшей теракт 17 августа 2017 года, стал радикалом самостоятельно, без "внешней инфраструктуры"

Следствие по делу о терактах 17 августа 2017 года в Барселоне и Камбрильсе приходит к выводу, что имам Абдельбаки Эс Сатти, предполагаемый "лидер и вдохновитель" организовавшей их джихадистской ячейки, стал радикалом самостоятельно, сообщает El Mundo. Журналистка Мариса Рекуэро поясняет: "Это вскрылось при расследовании, предпринятом, чтобы прояснить связи террористов с третьими лицами, как проинформировали нашу газету источники, осведомленные о деле, которое ведет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу".

"Исходя из фактов, проверенных на данный момент, следователи сочли, что имам из Риполля (провинция Жерона) не располагал для совершения терактов логистической инфраструктурой в других странах - по крайней мере, в Марокко и Франции, где исключены возможные связи с лицами, которые могли руководить терактами. То есть в двух из тех стран, куда исполнители терактов 17 августа ездили перед атаками. Однако следователи продолжают анализировать отношения Эс Сатти с некими людьми в Бельгии, где он "аккуратно" обосновался в качестве постоянного жителя до того, как сделался имамом в Риполле, заявляют ответственные лица из мусульманской общины этого города в Жироне, участвующие в судебном следствии", - пишет издание.

Газета пересказывает показания уцелевшего члена ячейки Мохамеда Ули Чемлаля, находящегося сейчас в тюрьме: 15 августа 2017 года, в ночь, когда произошел взрыв в доме в Альканаре, где изготовлялась взрывчатка, он слышал, как три члена ячейки "говорили о двух мужчинах, которые много ездили с имамом и совершали поездки во Францию и Бельгию". Чемлаль сказал, что "это были люди с деньгами" и что они собирались им "помочь".