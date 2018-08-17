Леонид Грач, экс-руководитель-коммунист Крыма: "Если в Крыму прольется кровь, мы будем иметь международный конфликт"

"Россия практикует в Крыму "бюрократическую" политику, которой недостает "чуткости", необходимой для сосуществования разных народов на "такой уникальной и особенной территории", как этот полуостров на Черном море, контролируемый Москвой с конца февраля 2014 года", - пишет El Pais, предваряя интервью Леонида Грача. Автор статьи, журналистка Пилар Бонет называет его "историческим персонажем в качестве советского, украинского и российского гражданина". "Я не вижу будущего для Крыма, если эта политика продолжится", - говорит 70-летний Грач. Издание сообщает, что в 1991 году, на момент путча, Грач был самым высокопоставленным руководителем КПСС в Крыму, с 1998 по 2002 год возглавлял Верховную Раду (она же Верховный Совет) Автономной Республики, а с 2002 по 2012 год был депутатом Верховной Рады Украины (общегосударственного парламента). "Сейчас он возглавляет движение в защиту конституционных прав граждан и руководит крымским отделением партии "Коммунисты России", - говорится в статье.

"Я не хочу, чтобы воровство, бюрократия и форма рассмотрения отношений с татарами спровоцировали воспламенение ситуации в Крыму. Мне не хотелось бы увидеть, как здесь прольется кровь, потому что, если это случится, мы будем иметь международный конфликт", - сказал Грач в интервью газете.

Издание утверждает: "26 февраля 2014 года Грач принял в своем доме группу российских высокопоставленных должностных лиц, присланных из Москвы с деликатной миссией найти какую-то местную фигуру, которая была бы готова возглавить сецессионистское движение Крыма, увенчавшееся аннексией. Грач был готов его возглавить и сказал об этом министру обороны Сергею Шойгу, с которым поговорил по телефону в присутствии эмиссаров Кремля. Однако выбор Москвы пал на руководителя миноритарной пророссийской организации Сергея Аксенова, который в 90-е годы был втянут в борьбу за сферы экономического могущества (так в оригинале. - Прим. ред.) на полуострове. Спустя четыре с лишним года после аннексии Аксенов решает судьбы Крыма в качестве премьер-министра, а Грач оттеснен от СМИ ввиду своих критических мнений".

"Грач посылает в Кремль, в правительство и в высокие инстанции России десятки жалоб, которые остаются без ответа или удостаиваются формального ответа. Он выражает мысль, что Аксенова и окружающих его "бандитов" следует сместить", - говорится в статье.

"Нужно очень деликатно обращаться с межэтническими отношениями в Крыму и знать, что нельзя играть с болью татар", - предостерегает он также.

"В марте Грач в неком украинском СМИ осудил коррупцию руководителей полуострова. За этим последовала яростная кампания против него, которую возглавили местные чиновники, которые держались на плаву с советских времен, занимая ответственные посты вначале в украинской администрации, а затем в российской. От имени Общественной палаты Крыма (консультативного органа) ее председатель Григорий Иоффе, бывший первый зампред местного украинского парламента, попросил МВД проверить, могли ли считаться заявления Грача "экстремистскими". "Антитеррористическое" подразделение МВД допросило Грача и отклонило обвинения в его адрес", - говорится в статье.

"Какой бы ни была его историческая ответственность за ситуацию, к которой пришел Крым, Грач огорчен трещиной, которая пробежала между Украиной и Россией, чьи отношения "ухудшаются", и тем, что "не удалось создать общее славянское пространство". Он ищет выход в своих убеждениях и потому считает, что единственное возможное решение - это "возвращение к Советскому Союзу", - пишет издание.