17 августа 2018 г. Сара Босли | The Guardian Риск преждевременной смерти могут повысить диеты и с низким, и с высоким содержанием углеводов Согласно новому крупному исследованию, риск преждевременной смерти повышает как низко-, так и высокоуглеводное питание, сообщает журналистка The Guardian Сара Босли. Исследователи выяснили, что употреблять лучше умеренное количество углеводов. "Получение из углеводов менее 40% и более 70% калорий связано с повышенным риском смерти", - пишет автор. "Но не все низкоуглеводные диеты одинаковы, - отмечает Босли. - У тех, кто вместо углеводов ест много мяса и животных жиров (например, баранину, курицу, стейки, масло и сыр), риск ранней смерти выше, чем у тех, кто получает белок и жиры из растительной пищи, такой как авокадо, бобовые и орехи". Исследованием руководила Сара Сейдельманн, специалист по сердечно-сосудистой медицине из медцентра Brigham and Women's Hospital в Бостоне. Ее команда провела наблюдательное исследование с участием более 15,4 тыс. жителей США в возрасте от 45 до 64 лет с различным социально-экономическим положением. "Эти люди дважды, с перерывом в шесть лет, заполняли опросники о своем режиме питания. За их здоровьем следили 25 лет, позволяя проявиться факторам, способным повлиять на результаты, таким как курение, уровень дохода и диабет. Эти результаты объединили с данными других наблюдательных исследований, проводившихся по всему миру и включавших в целом более 430 тыс. человек", - сообщает Босли. "Было обнаружено, что у 50-летних, употребляющих умеренное количество углеводов и получающих из них половину энергии, дальнейшая ожидаемая продолжительность жизни составляла 33 года. Это на четыре года больше, чем у тех, кто придерживался низкоуглеводной диеты, и на год больше, чем у тех, кто следовал высокоуглеводной", - говорится в статье. Авторы не могли доказать причинно-следственную связь, но, по их словам, сторонники питания западного типа с сильно ограниченным содержанием углеводов часто ели меньше овощей, фруктов и круп и больше животных белков и жиров. Некоторые их этих животных продуктов связаны с возникновением воспалительных процессов, биологическим старением и окислительным стрессом и могли стать фактором повышенного риска смертности. "По словам авторов, высокоуглеводные диеты распространены в Азии и в бедных странах, где люди едят много рафинированных углеводов, таких как белый рис. Эти углеводы также способствуют постоянной высокой гликемической нагрузке и ухудшают метаболизм", - пишет Босли. Уолтер Уиллетт, профессор Гарвардской школы общественного здоровья и соавтор исследования, прокомментировал: "В этих выводах объединено несколько звеньев, вызывавших споры. Вредным может быть слишком большое и слишком малое количество углеводов, но самое главное - это тип жиров, белков и углеводов". Исследование не позволяет сопоставить питание со средним содержанием углеводов и низкоуглеводное, основанное на растительной пище. Однако, по словам Сейдельманн, "чем более растительной является диета, тем ниже смертность". Источник: The Guardian