Не "праздник дружбы", а "брак по расчету"

"Ледниковый период между Германией и Россией заканчивается - благодаря Трампу", - сообщает западная пресса накануне субботней встречи между Ангелой Меркель и Владимиром Путиным под Берлином. Хаотичная политика США вынуждает Россию и Германию к "прагматическому сближению". Для Путина это успех в прекращении изоляции России, для Меркель - подтверждение ее ведущей роли в Европе. Большого прорыва в Мезеберге не ожидается, однако это "шаг на длинном пути возвращения к нормальным отношениям", комментируют обозреватели.

"Из-за Трампа Меркель идет на "брак по расчету" с Путиным" - сообщает в заголовке сегодняшней статьи Bloomberg.

"В международные отношения врывается ураган: из-за президента США Дональда Трампа Ангела Меркель и Владимир Путин, возможно, будут вынуждены сблизиться спустя годы конфронтации", - пишут журналисты Илья Архипов и Арне Делфс.

Меркель была самым непримиримым критиком Путина после аннексии Крыма, но в субботу канцлер поприветствует российского президента под Берлином. Это будет их первая двусторонняя встреча в Германии за пять с лишним лет. Для Путина это прорыв в прекращении изоляции России, для Меркель - подтверждение ее ведущей роли в Европе, отмечают авторы статьи.

"Меркель подстраховывается, а Путин пользуется моментом", - сказал старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Йозеф Яннинг. По его словам, после встречи Трампа с Путиным и его нападок на Меркель "ей нужно установить свой контакт с Путиным. Она не хочет упустить шанс удержать Путина в приемлемых для Германии пределах".

Кремль рассматривает разногласия между США и Европой в торговле и ядерной сделке с Ираном как шанс наладить отношения с Германией, показав себя более надежным партнером на переговорах.

На повестке переговоров - конфликты на Украине и в Сирии.

"Меркель понимает, что сейчас пора изыскивать возможности для взаимодействия с Россией, - считает бывший сотрудник Немецкого общества внешней политики, советник "Газпрома" Александр Рар. - Если можно сделать шаг вперед в том, что касается Сирии, вопросов с энергетикой или Украины, это будет хорошо для Германии как лидера Европы".

"Над переговорами в субботу может нависнуть экономический кризис в Турции", - говорится в статье. Очередная волна беженцев из Идлиба даст Эрдогану "потенциальное, пусть и неблаговидное преимущество" для получения помощи от Запада, считает старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Якоб Киркегард.

По словам Яннинга, на фоне конфликта между Трампом и Турцией Меркель "не заинтересована в том, чтобы из-за Вашингтона Эрдоган перешел в лагерь Москвы". "Она не заинтересована в том, чтобы Путин оторвал Турцию от НАТО", - сказал аналитик.

"Ледниковый период между Германией и Россией заканчивается - благодаря Трампу" - вторит немецкое издание Handelsblatt.

"Россия и Германия берут курс на сближение. Меркель и Путин ищут точки соприкосновения. Причина этому кроется в политике США", - считает журналист Моритц Кох.

Ни с одним главой государства Путина не связывают такие долгие, важные и тяжелые отношения. "Путин - это предводитель нового национализма, Меркель - икона либеральной демократии, - сопоставляет Кох двух политиков. - Он ведет жестокую силовую политику, делает ставку на запугивание, силу и зоны влияния. Она высоко ценит мультилатерализм, дипломатию, международное право и внешнеполитическую надежность".

Однако сегодня Меркель и Путин столкнулись с новой реальностью - хаотичной политикой США. Вашингтон стал непредсказуемым как для союзников в Германии, так и для соперников в России, констатирует журналист.

Блокада, вызванная американскими санкциями, превратилась в опасность для российской экономики и угрожает и немецким интересам, прежде всего, в вопросе строительства газопровода "Северный поток-2", говорится в статье.

Немецкое и российское правительство объединяет также и разочарование санкционной политикой Вашингтона в споре о ядерном соглашении с Ираном. В вопросах Украины и Сирии предстоящие переговоры в Мезеберге будут тяжелее, считает Кох. У Меркель и Путина очень разнятся представления о миропорядке в Сирии, а конфликт на Украине зашел в тупик.

Тем не менее, полагает журналист, Меркель хочет убедить Путина в том, чтобы в будущем российский газ шел и через Украину - так она хочет противостоять обвинению в игнорировании интересов восточноевропейских соседей.

"Большого прорыва в Мезеберге не ожидается, праздника дружбы тем более. Однако, возможно, удастся сделать шаг на длинном пути возвращения к нормальным отношениям", - заключает Кох.

"Прагматичным сближением" называет немецкая Die Zeit нынешние перемены в российско-германских отношениях.

Россия и Германия осторожно налаживают отношения. Не потому, что их влечет друг к другу, а по причине того, что они нужны друг другу - особенно во времена, когда у власти в США находится Дональд Трамп, пишет обозреватель Михаэль Туманн.

Американские торговые штрафы сводят Меркель и Путина вместе, отмечает издание. "Нынешняя санкционная активность Трампа затрагивает не только Россию, но Европу и весь мир: штрафные пошлины, торговые барьеры, санкции против конкретных проектов. Один из них - проект по строительству "Северного потока-2". (...) В Вашингтоне уже был принят ряд законов, предусматривающих возможные санкции против компаний, задействованных в проекте". Путин и Меркель будут обсуждать в Мезеберге возможности для защиты от этих действий Вашингтона, отмечает Туманн.

Еще одной темой переговоров станет Сирия. "Канцлер хочет не допустить того, чтобы военные операции диктатора Асада вызвали новую миграционную волну. (...) Путин, со своей стороны, знает, что немцы (...) готовы помочь в восстановлении Сирии", - отмечает журналист.

"Потепление в российско-германских отношениях не стоит расценивать как проявление вспыхнувшей "политической любви" или как смену политического курса. Это скорее выравнивание интересов путем целенаправленного сотрудничества. Обе стороны при этом осознают, что в спорной ситуации не смогут перепрыгнуть через свои тени, самой большой из которых является Украина", - говорится в статье.

"Для безопасности в Европе, - пишет в заключение обозреватель, - важно, что были найдены темы, на которые обе стороны могут говорить".