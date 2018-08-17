Почему Австрийская партия свободы испытывает симпатию к Путину

Поездка депутатов Австрийской партии свободы (FPÖ) в Москву в декабре 2016 года и заключение ими соглашения о сотрудничестве с партией "Единая Россия" Владимира Путина является лишь одним примером симпатии FPÖ к воинственно настроенному шефу Кремля, пишет журналист австрийского издания Kurier Клаус Книттельфельдер.

FPÖ - это партия, которая вопреки европейским интересам постоянно выступает за отмену антироссийских санкций, введенных из-за украинского кризиса. Она отправляла своих наблюдателей на сомнительный референдум в Крыму. Высокопоставленные члены партии оказывают поддержку российской политике на Балканах. То, что Путин собственной персоной появится на свадьбе Карин Кнайсль, назначенной главой австрийского МИДа по квоте FPÖ, стало апогеем этой дружбы, отмечает журналист.

По мнению эксперта по России, профессора Университета Инсбрука Герхарда Манготта, правым партиям импонирует авторитарный стиль правления Путина. "То, что он почти не должен беспокоиться о таких институтах, как парламент или свободные СМИ, очевидно, нравится правопопулистским партиям", - рассказал эксперт в разговоре с изданием.

Кроме того, причина симпатии связана и с традицией европейского правового популизма одобрять "элементы антиамериканизма", а "здесь Россия играет ведущую роль", считает Манготт.

Наконец, ценности путинской партии подходят к общим ценностям национально-консервативных партий Европы, полагает собеседник издания. В частности, FPÖ и партию Путина связывают категорическое отрицание однополых браков и укрепление христианства, передает Книттельфельдер.

По словам Манготта, это касается не только австрийской партии, но фактически всех правопопулистских партий Европы. "Для России это интересно, так как многие из этих партий настроены против ЕС и хотят разногласий в Европе. Это укрепляет геополитическую позицию Путина", - уверен эксперт.

Что касается визита Путина на свадьбу к министру иностранных дел Австрии, то благодаря этому событию Путин "сможет теперь сказать, что ему настолько рады в ЕС, что даже приглашают на личные торжества", отметил Манготт.