17 августа 2018 г. Альберт Молинс Рентер | La Vanguardia Селфи с побочными эффектами В 2017 году американские пластические хирурги впервые сообщили, что к ним все чаще обращаются желающие сделать пластическую операцию, которая улучшит внешность человека на селфи, а также на фото и видео для соцсетей, пишет журналист La Vanguardia Альберт Молинс Рентер, ссылаясь на ежегодный опрос Американской академии лицевой и восстановительной пластической хирургии. О таких пациентах сообщили 55% опрошенных хирургов. "При том же опросе было замечено, что прибавилось пациентов, которые делятся в соцсетях информацией о своих хирургических операциях и их результатах". "Верно, что стандарты красоты эволюционируют беспрерывно, но тот факт, что приложения вроде Instagram, Snapchat или Facetune превратились в норму, меняет самым настораживающим образом восприятие красоты людьми по всему миру", - пересказывает автор недавнюю статью из научного издания Journal of the American Medical Association. Более того, начинают оказывать свое влияние "шеринг", "лайки" и комментарии в соцсетях. "Этот порочный круг оценивания извне возникает, когда человек нуждается в других людях для подтверждения своей идентичности, для того, чтобы ощутить себя ценным, а сам внутренне не ощущает какой-либо твердой, стабильной или позитивной идентичности", - объясняет психолог Мирейя Каберо. Врач Нилэм Э. Ваши, автор статьи в Journal of the American Medical Association, утверждает, что раньше пациенты приносили на консультации к пластическим хирургам фото знаменитостей, а теперь налицо "дисморфия Snapchat": пациенты хотят сделать операцию, чтобы походить на собственные фото, пропущенные через фильтры Snapchat. Ваши встревожена, так как часто ретушь создает облик, недостижимый в реальной жизни, а также "размывает для этих людей границы между действительностью и фантазиями". Ваши выделила несколько последствий этой тенденции. Во-первых, олицетворением стандартов красоты теперь может быть не только знаменитость, но и одноклассник или сослуживец. "Во-вторых, повсеместное присутствие этих отретушированных изображений может ударить по самооценке, внушить неудовлетворенность тем, что в реальном мире ты смотришься по-другому, и даже спровоцировать телесное дисморфическое расстройство", - пишет издание. Научные исследования на материале подростков "наводят на мысль, что люди с дисморфическим восприятием своего тела могут искать в соцсетях возможностей подтвердить свою привлекательность, а повышенная активность в соцсетях, в том числе постоянные попытки создать себе конкретный имидж или анализ чужих фотографий и их комментирование, могут быть признаком повышенного недовольства своим телом", - говорится в статье. "Хирургия - не выход, она не ослабит латентное телесное дисморфическое расстройство и даже может его усугубить", - полагает Ваши. Источник: La Vanguardia