17 августа 2018 г. Джон О. Бреннан | The New York Times Джон Бреннан: утверждения президента Трампа, что никакого сговора нет, - это чушь "Когда Александр Бортников, глава ФСБ РФ, сказал мне во время телефонного разговора в начале августа 2016 года, что Россия не вмешивается в наши президентские выборы, я знал, что он лжет", - пишет в своей статье в The New York Times Джон О. Бреннан, занимавший должность директора ЦРУ с марта 2013 года по январь 2017 года. Он продолжает: "За несколько предшествующих лет я устал от отрицаний Бортниковым вероломства России - насчет ее дурного обращения с американскими дипломатами и гражданами в Москве, насчет ее многократно повторяющейся неспособности соблюдать соглашения о прекращении огня в Сирии и ее военизированного вмешательства на Восточной Украине (это если перечислить только несколько проблем)". "Когда я предостерег Бортникова, что российское вмешательство в наши выборы недопустимо и что оно на много лет вперед спровоцирует хаос в отношениях между США и Россией, он стал отрицать российскую причастность к любым выборам, в Америке или где-либо еще, с притворной искренностью, которую я много раз наблюдал раньше", - пишет Бреннан. Он отмечает, что президент Путин тоже многократно опровергал утверждения о причастности России к вмешательствам в выборы за рубежом. Автор уверяет: "Российские опровержения - это, одним словом, чушь. До, во время и после своего ныне печально известного вмешательства в наши последние президентские выборы Россия прибегала к искусству влияния на зарубежные политические события посредством своей хорошо отлаженной программы активных мер, при которой применяется целый спектр технических возможностей, информационных операций и старомодного шпионажа силами людей". На взгляд Бреннана, в конце июля 2016 года работа американской разведки и правоохранительных органов стала труднее, когда кандидат в президенты Трамп публично призвал Россию найти недостающие электронные письма Хиллари Клинтон - кандидата от демократов. "Подобный публичный боевой клич определенно заставляет гадать, к каким действиям ради победы на выборах Трамп неофициально поощрял своих советников - и что они действительно делали. Хотя я опирался на глубокое понимание российских действий во время выборов 2016 года, теперь я осведомлен - благодаря освещению этой темы в открытой и свободной прессе - о гораздо большем числе других весьма подозрительных заигрываний некоторых американских граждан с лицами, аффилированными с российскими разведслужбами. Утверждения Трампа, что никакого сговора не было, - это, одним словом, чушь", - пишет автор. В заключение Бреннан комментирует решение президента Трампа аннулировать ему допуск к секретным материалам. Он называет этот шаг Трампа "политически мотивированным решением" и "попыткой застращать, вынуждая к молчанию, других людей, которые могут осмелиться бросить ему вызов". Он утверждает, что теперь как никогда важно, чтобы спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда завершили свое расследование без вмешательства со стороны президента Трампа или кого-либо другого. Источник: The New York Times