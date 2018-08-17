Путин сам решает, кто является его политическим другом

"Приглашение российского президента Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии смешивает политику и частную жизнь. В большинстве стран такое сегодня осуждается", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен.

Путин же в очередной раз показал, что он с удовольствием поддерживает тесные дружеские отношения, отмечая праздничные события как с действующими, так и с бывшими политиками, пишет автор статьи, приводя в качестве примера "знаменитую и печально известную" мужскую дружбу Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером. В 2014 году, посреди украинского кризиса, Шредер отправился в Санкт-Петербург, чтобы отпраздновать с Путиным свой 70-й день рождения, напоминает издание.

Тесные дружеские отношения поддерживает Путин и с экс-главой итальянского правительства Сильвио Берлускони, продолжает Мийнссен. Оба политика в прошлом неоднократно проводили личные встречи, отмечая праздники. Италия по сегодняшний день придерживается выраженного пророссийского курса во внешней политике, подчеркивает журналист.

Пока СМИ посвящали целые страницы сомнительной дружбе Путина со Шредером и Берлускони, почти никто не говорил о личной встрече с президентом Китая Си Цзиньпином, которая, по мнению автора статьи, имеет намного больший политический вес. В июне этого года оба президента праздновали день рождения Путина в китайском городе Циндао (так в оригинале. Вероятно, журналист перепутал события, на фоне которых Путин отмечал с китайским коллегой свой 61-й день рождения - в октябре 2013 года на саммите АТЭС на Бали, а не в июне 2018 года на саммите ШОС в Циндао. День рождения Путина - 7 октября. Интервью, в котором Путин вспоминал о праздновании дня своего рождения в октябре 2013 года, было дано накануне саммита ШОС. - Прим. ред.). "Такая форма поддержания отношений наилучшим образом работает между государствами, президенты которых располагают автократической полнотой власти и поэтому при реализации своих политических целей не обязаны считаться с парламентами или судами", - полагает Мийнссен.

То, что эта логика не так хорошо работает в демократии вроде Австрии, показывает критика в адрес главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. "Она может стать проблемой для правительства в Вене, однако Путин выиграет в любом случае: появившись на свадьбе, он сможет торжественно продемонстрировать свои дружественные отношения с уважаемой европейской страной. Если же из-за шумихи дело дойдет до отмены приглашения, он эффективно представит себя в роли жертвы русофобской кампании в прессе", - заключает Мийнссен.