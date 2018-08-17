Северокорейская "полиция моды" устраивает гонения на запретные прически

"По некоторым сведениям, накануне 70-летия основания государства, которое будет отмечаться в Северной Корее в сентябре, власти усилили гонения на "несоциалистическое" поведение, в том числе приняли меры против причесок, не одобренных свыше", - пишет журналистка The Telegraph Никола Смит.

"Как утверждается, молодежным организациям, связанным с режимом, поручено по всей стране предостерегать или задерживать граждан, которые будут застигнуты в одежде запрещенных фасонов или с запрещенными прическами", - пересказывает газета слова неназванных северокорейских источников в интервью Radio Free Asia.

"С приближением 9 сентября - 70-летия основания северокорейского режима - Центральный Комитет дал особые указания по искоренению несоциалистических явлений, таких, как выбор одежды и причесок, которые не соответствуют социалистическому образу жизни", - сказал один из источников.

Издание утверждает: "Короткие юбки и юбки, обнажающие тело, считаются проступком, а белые брюки разрешены женщинам, но их нельзя закатывать выше колен. За крашеные волосы или нарушение официального дресс-кода полагается кара - от небольшого штрафа до краткосрочного ареста".