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17 августа 2018 г.
17 августа 2018 г.

Сара Моррис | The Times

В Барселоне протестующие призывают британских туристов прыгать с гостиничных балконов

"В Барселоне появились плакаты и граффити, призывающие зарубежных гостей бросаться вниз с балконов. Это очередная кампания активистов-радикалов с целью отвратить туристов от Испании", - пишет журналистка The Times Сара Моррис.

Газета цитирует один из призывов: "Туристы, убирайтесь домой и, пожалуйста, занимайтесь балконингом!" Автор поясняет: "Тут высмеивается мода прыгать с балконов в отелях или многоквартирных домах, причем в результате прыжков люди часто получают травмы или погибают".

А вот текст плаката, увиденного журналистами на фонарном столбе: "Дорогой турист. Знаете ли вы, что балконинг предотвращает джентрификацию кварталов, повышает уровень жизни соседей, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и просто очень веселое занятие?"

Газета замечает: "Эти плакаты и граффити на английском языке, похоже, призваны создавать особо негостеприимную атмосферу для отдыхающих из Великобритании".

Источник: The Times


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