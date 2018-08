17 августа 2018 г. Керт Леви | The Wall Street Journal Зачем нам бояться российской политической рекламы? В прошлом месяце в СМИ и на Капитолийском холме зазвенели тревожные звонки, когда Facebook заявил об открытии и уничтожении новой волны вредоносной политической рекламы предположительно российского происхождения, просигналив о "целеустремленных, хорошо финансируемых противниках, которые никогда не сдадутся", пишет адвокат и бывший программист, президент НКО "Комитет за справедливость" (Committee for Justice, США) Керт Леви в статье для The Wall Street Journal. Сайт TechCrunch, посвященный информационным технологиям, заявил, что "пропагандистская война против выборов в Конгресс США" была объявлена. По мнению автора, требуется поместить это в определенный контекст. Заявление Facebook касалось удаления 32 страниц и аккаунтов, с которых предпринимались "искусственные попытки повлиять на политический дискурс", путем демонстрации 150 рекламных объявлений на Facebook и Instagram с апреля 2017 по июнь 2018 года. Стоимость рекламы составила 11 тыс. долларов. "С финансовой ли точки зрения (только официальные предвыборные кампании Клинтон и Трампа потратили 81 млн долларов на рекламу в Facebook) или с точки зрения охвата (у 28 из 32 удаленных страниц и аккаунтов было менее 10 подписчиков) влияние удаленных страниц на американский электорат было не более чем каплей в море", - считает автор. Типичные российские рекламные объявления на Facebook с 2016 года призывали читателей сплотиться против "наследия конфедератов", "остановить исламофобию и страх перед мусульманами" и поддержать "охрану границ", потому что "Америка находится под большей угрозой, чем когда-либо", говорится в статье. "Их содержание намеренно неотличимо от подлинной рекламы и политических высказываний, которые мы слышим и видим каждый день в нашей демократической стране, что делает их критическое влияние чем-то вроде еще одной песчинки на пляже", - полагает автор. "Можно возразить, сославшись на мотивы России, - но даже здесь провести границу очень трудно. Нет сомнений в том, что целью российской рекламы является спровоцировать разногласия скорее, чем объединить американцев, но то же самое можно сказать о политической рекламе, созданной внутри страны, не говоря уже о значительной части журналистики", - говорится в статье. "Есть искушение обвинить русских, потому что неприятной альтернативой будет обвинить самих себя", - заключает автор. Источник: The Wall Street Journal