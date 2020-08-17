Обоюдоострая зависимость в отношениях Лукашенко с Москвой

"(...) Александр Лукашенко проводил свою предвыборную кампанию, размахивая призраком угрозы поглощения Белоруссии со стороны России, и зашел так далеко, что арестовал около тридцати российских наемников, которых обвинил в подготовке терактов. Теперь же он внезапно сменил курс, в чем он большой мастер, и обратился к Владимиру Путину, дабы обезопасить свою пошатнувшуюся власть", - пишет корреспондент Liberation в Москве Люсьен Жак.

"Два президента говорили по телефону дважды, в субботу и воскресенье, - говорится в статье. -После второй беседы Кремль заявил в коммюнике, что президент России "подтвердил" своему соседу "готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также - в случае необходимости - по линии Организации Договора о коллективной безопасности".

"Белорусский автократ, судя по всему, вновь обрел уверенность в своей способности остаться у власти. (...) "Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим. И потом, мы же методички читали цветных революций", - заявил Лукашенко на заседании правительства в субботу. "Цветные революции" - произнесено радиоактивное выражение, способное вызвать немедленную мобилизацию российских националистов и кремлевских стратегов", - комментирует автор статьи.

"Российская гибридная интервенция в Белоруссию, скорее всего, неизбежна", - предупредил американский "Институт по изучению войны" (ISW ) в воскресенье, уточнив несколько часов спустя: "Неподтвержденные сообщения указывают на то, что российские войска концентрируются на границе с Белоруссией". Вот и призрак прямого российского вмешательства на стороне Александра Лукашенко, новой "гибридной войны", проводимой в Белорусcии "зелеными человечками" в военной форме без знаков различия, как это уже было раньше после украинской революции 2014 года и аннексии Крыма Россией", - пишет Libération..

"Но Белоруссия 2020 года - это не Украина 2014 года. Протестующие не выходят под флагами Евросоюза и не выкрикивают антироссийские лозунги, - отмечает журналист. - Граждане Белоруссии не разделены на "пророссийских" и "прозападных". Наоборот: по данным опроса, проведенного в этом году, почти 75% белорусов высказались за "дружеские" отношения с Россией, как "между двумя независимыми государствами, но без границ, таможни и виз".

"В России по-разному смотрят на Украину и Белоруссию, - пишет Александр Баунов, эксперт Московского Центра Карнеги. - На Украине для российского общественного мнения союзником может быть режим, который поэтому надо спасать. В белорусском случае дружественным считается население в целом, поэтому потеря режима не так страшна".

"(...) Возможно Лукашенко останется у власти ценой кровавых репрессий, поскольку он, похоже, к ним готовится, но он сделался изгоем на международной арене и стал ненавистен для своего народа, так что рассчитывать он может только на поддержку Москвы и поэтому будет лишь послушнее. Возможно он падет, и тогда у его преемника не будет средств и, вероятно, желания проводить внешнюю политику, враждебную для России", - резюмирует Люсьен Жак.