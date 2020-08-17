Протесты против Лукашенко: автократ все больше теряет чувство реальности

"Президент Лукашенко все больше говорит об угрозе. Однако протесты не стихают. Судьба автократа решается не только на улице. В этом участвует и Москва", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Хотя режим заставил 37-летнюю Тихановскую покинуть страну, протест против президента Александра Лукашенко охватывает все больше групп населения: от интеллигенции до работников заводов и сотрудников государственной авиакомпании, от молодых студенток до пенсионерок, - отмечает автор статьи Даниэль Вехлин. - Из столицы Минска демонстрации разливаются по всей стране. Все больше предприятий прекращают свою работу или угрожают забастовкой".

В воскресенье протестующие требовали новой, свободной Белоруссии без Лукашенко. "Лукашенко, по-видимому, не замечает этой динамики. Вместо этого 65-летний президент с засученными рукавами (зачастую не только в переносном смысле) твердит давно известную мантру о том, что протестующие не знают, что в их ряды проникли всякого рода иностранные - в том числе российские - силы и управляют ими. Еще более отчетливо выпавший из времени автократ, пожалуй, не мог бы выразить свою отчужденность от собственного народа", - указывает издание.

"Сохраняющийся уже 26 лет режим Лукашенко шаток, как никогда раньше. В этом ничего не изменит ни освобождение демонстрантов, ни тот факт, что в последние дни и ночи силовики скорее держались в стороне. Причина этого кроется среди прочего и в том, что белорусская номенклатура не стремится к действительному компромиссу с гражданами", -отмечает автор статьи.

"Наоборот, ситуация лишь накаляется. К этому подходит и то, что в субботу стало известно, что Лукашенко обменивался мнениями с российским президентом Владимиром Путиным, ведь речь, по его словам, идет об "угрозе", которая касается не только Белоруссии".

"Официальная Россия сейчас ведет себя сдержанно. (...) Кремль включает Белоруссию в свою зону влияния и не заинтересован в потере контроля. Это транзитная страна для российских поставок энергии и одновременнобуферная зона в противостоянии с Западом", - говорится в статье.

"Решение о дальнейшем развитии событий будет приниматься не только в Белоруссии. Москва пустит в ход свое влияние. Ведь в соседней западной стране стало очевидным то, чего Кремль боится, как черт ладана: протест, возникший без явной программы и четкой структуры, охватывает все больше слоев населения и начинает подрывать подразумевающийся общественный договор. Белорусский народ политизируется и показывает автократу Лукашенко, что его время прошло. Нельзя исключать, что он снова отреагирует на возмущение улицы жестким насилием или в ситуацию вмешается Россия. Однако судя по текущему состоянию протеста среди населения, кажется, достигнут переломный момент: путь обратно к зависимости от режима становится все менее вероятным", - заключает Neue Zürcher Zeitung.