Новая реальность на Ближнем Востоке

"Для премьер-министра Израиля Нетаньяху дипломатическое сближение с Объединенными Арабскими Эмиратами - триумф. Но прежде всего оно отражает новую линию фронта в регионе", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...) Лишь недавно казалось, что дни Нетаньяху на посту израильского премьер-министра сочтены, ведь коронакризис нанес мощный удар по его стране, а он в качестве обвиняемого отвечает перед судом в рамках процесса о коррупции. Теперь же, после анонсированного соглашения о нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) он может предстать в качестве князя мира(...) То есть планка поднята высоко - но пока неясно, перепрыгнет ли через нее Нетаньяху или же в итоге пробежит под ней", - отмечает журналист Петер Мюнх.

"Переизбыток чувств Нетаньяху вызван тем, что запланированное соглашение с Эмиратами готовит ему дипломатический успех по ту сторону проторенной дорожки мирного процесса на Ближнем Востоке. Ведь за нормализацию отношений со своим новым арабским партнером ему не придется платить цену, которую раньше всегда требовали за это: согласие на основание палестинского государства. Вместо этого соглашение отражает новую ближневосточную реальность, в которой главная линия фронта пролегает теперь не между израильтянами и палестинцами, а между шиитским Ираном и его союзниками с одной стороны и суннитскими арабскими государствами и Израилем с другой", - говорится в статье.

"Надежда теперь возлагается на то, что после ОАЭ и другие страны региона нормализуют свои отношения с Израилем. (...) Однако соответствующие реакции в регионе пока сдержанны. (...) Несомненно, официальное сближение между Израилем и Эмиратами задумано как зондирование почвы. И сейчас все ждут, насколько надежными окажутся договоренности".

"Конкретно речь здесь идет и о цене, которую Нетаньяху должен заплатить согласно совместному заявлению США, Израиля и ОАЭ о нормализации отношений. Ключевой момент: аннексия Иорданской долины и израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Соответствующая формулировка, очевидно, дает возможности для интерпретации. Suspended - английское слово, о котором три стороны договорились относительно аннексии. Впрочем, цену за временный отказ от аннексии Нетаньяху, вероятно, оплачивает с легким сердцем. В этом вопросе он забрался на высокое дерево - и на высоте почувствовал ураган. Европейцы громко протестовали против такого нарушения международного права, разногласия были и внутри правительственной коалиции, давление чувствовалось даже со стороны поселенцев, потому что для многих эта идея была слишком поверхностной. Теперь же запланированное соглашение с ОАЭ позволяет Нетаньяху слезть с дерева и сохранить лицо", - отмечает издание.

"Израильская интерпретация пункта об аннексии готовит проблемы и представителям эмиратов. Ведь там торопятся заверить, что соглашение с Израилем - это "смертельный удар" по всем мечтам об аннексии и тем самым спасительный поступок на пути к основанию палестинского государства. Удалось "демонтировать бомбу замедленного действия, которая угрожала решению о сосуществовании двух государств", заявил Анвар Гаргаш, государственный министр ОАЭ по иностранным делам. Здесь тоже идет речь о сохранении лица. В конце концов в виду имеется обвинение в предательстве".

"(...) Иранское правительство обвиняет Эмираты в том, что они вонзили ?нож в спину палестинцам и всем мусульманам". (...) Однако такая солидарность едва ли может смягчить разочарование и ярость палестинцев. Они в очередной раз чувствуют себя брошенными братским арабским государством", - констатирует Süddeutsche Zeitung.