17 августа 2020 г. Шон О'Нилл | The Times Российский миллиардер Олег Тиньков оказался в ловушке после того, как его джетсеттерский образ жизни столкнулся с турбулентностью "Эпатажный российский банковский миллиардер Олег Тиньков любил путешествовать по миру на своих частных самолетах. В конце февраля он и его семья вылетели из Фарнборо в Хэмпшире в Берлин, чтобы отпраздновать день рождения своего младшего ребенка, ученика английской частной школы. Cпустя дни после этого празднования путешествия по миру прекратились, когда 52-летнего Тинькова арестовали в Лондоне на основании ордера на экстрадицию по обвинению в многомиллионном налоговом мошенничестве в США", - пишет The Times. "Тиньков, который также является владельцем экспедиционной суперяхты La Datcha, в настоящее время отпущен под залог в размере 20 млн фунтов стерлингов, и ему запрещено выезжать за пределы M25 в ожидании явки в магистратный суд Вестминстера в следующем месяце. (...) Тиньков, основатель интернет-банка "Тинькофф" , у которого 8 млн клиентов в России, борется с запросом об экстрадиции", - говорится в статье. "Документы, украденные хакерами из оффшорного банка и опубликованные в интернете, заставляют предположить, что его налоговые проблемы могла спровоцировать его любовь к частным самолетам, - пишет The Times. - Анализ документов Global Witness, обнаруженных в результате утечки данных из Cayman National Bank Isle of Man, показывает, что американские следователи начали изучать его частную авиатехнику два года назад". "Внутренняя служебная записка, подготовленная для судебного слушания в июне 2018 года, показывает, что министерство юстиции США хотело получить подробную информацию о счете в Cayman National Bank Isle of Man, принадлежавшем Stark Ltd, компании, через которую были зарегистрированы самолеты Тинькова под серийным номером M-TINK на острове Мэн. Американцы запросили документы по кредитным и лизинговым соглашениям, касающимся трех самолетов Dassault, а также записи электронных переводов и отчеты о комплексной проверке", - говорится в статье. "Привлекательность острова для владельцев частных самолетов отражена в утечке Paradise Papers за 2017 год, в которой подробно описано, как миллиардеры избегали уплаты НДС через сложные корпоративные структуры. Физические лица держали воздушные суда через лизинговые компании, чтобы не платить НДС при их покупке или импорте. Затем самолеты часто передавались в аренду другим компаниям, контролируемым владельцами самолетов. В то время как некоторые юрисдикции требуют уплаты налога, а затем его возврата, остров Мэн не требует авансовых платежей". "Среди тех, кто ранее регистрировал самолеты на острове, были Льюис Хэмилтон и Аркадий Ротенберг, друг Владимира Путина", - говорится в публикации. (...) "Тинькову принадлежала фирма по аренде самолетов Stark, а также Moonfield, фирма Британских Виргинских остров, которая была ее клиентом по аренде. В период с 2014 по 2018 год около 7 млн фунтов стерлингов перешло со счетов Moonfield в Москве на счет Stark на острове Мэн, причем большая часть этих средств снова была переведена "в течение нескольких дней" на другой счет Moonfield в Латвии. Представители банка выразили обеспокоенность тем, что они не имели "полной информации об источнике денежных средств", поступающих в банк, и о том, что произошло, когда они были переведены в Латвию", - говорится в статье. "В докладной записке, - пишет The Times, - они указали, что "проверяли этого клиента на постоянной основе в соответствии с нашими процессами, касающимися отдельных лиц / политически значимых лиц". Они отмечают, что Тиньков находится в "путинском списке" правительства США, состоящем из людей, которые, как утверждается, близки к лидеру России". "Насколько понимает The Times, счет Stark был заморожен по решению суда. Представитель компании сообщил, что Cayman National Bank прекратил все дела с российскими клиентами из-за трудностей с проведением комплексных проверок". (...) Представитель Тинькова отказался комментировать его налоговые дела или расследование в США. Тиньков сообщил, что у него острый лейкоз, и он проходит лечение, в том числе трансплантацию костного мозга, в Лондоне (...)", - говорится в публикации. Источник: The Times