"Северный поток-2" становится для "Газпрома" чемоданом без ручки​

"Некогда газопровод "Северный поток-2" должен был стать престижным проектом "Газпрома" и Кремля. Однако завершение строительства затягивается, в том числе и потому, что в настоящий момент "Газпром" испытывает более важные проблемы", - пишет немецкое издание Die Zeit .

"(...) Из-за коронакризиса и того, что в 2019 году концерн про запас наполнил газохранилища Европы, Россия в этом году рассчитывает на экспорт объемом 166 млрд кубометров в сравнении с 200 млрд в 2019 году, - отмечает автор статьи Максим Киреев. - В последнее время было много проблем с Турцией, одним из важнейших покупателей российского газа. Так как там обрушился спрос, трубопровод "Голубой поток" пустует несколько месяцев. За несколько недель уже дважды останавливалась прокачка "Турецкого потока", строительство которого завершилось лишь в 2019 году. Якобы в связи с работами по техобслуживанию, однако российские эксперты в данной отрасли считают, что и здесь причиной стал падающий спрос".

"Одновременно, по данным российских таможенных органов, в июне экспортные цены упали до средних 86 долларов за 1000 кубометров. По единогласным оценкам, этого не хватит для того, чтобы покрыть расходы на добычу, транспортировку и налоги. Агентство Fitch Ratings считает, что цена в Европе должна составлять как минимум 105 долларов в США, чтобы "Газпром" зарабатывал на экспорте. Также и перенаправление газовых потоков через "Северный поток-2" после его завершения не сократит расходы. (...) Пока отсутствует политическое решение и для европейских предписаний, которые могут заставить "Газпром" оставить половину новых труб без использования", - говорится в статье.

"В этой ситуации "Северный поток" стал своего рода чемоданом без ручки, - заключает издание. - Слишком жаль его оставлять. Но он слишком тяжелый, чтобы нести его без проблем. Пока российский концерн не зависит от газопровода. Но чем дольше "Газпром" затягивает завершение его строительства, тем вероятнее становится, что новые санкции и законы США смогут его предотвратить. Дилемма, из которой, с российской точки зрения, в настоящий момент нет элегантного выхода".