Невысокие мужчины и полные женщины зарабатывают на 1000 долларов в год меньше, чем их высокие и стройные коллеги

"Мужчины невысокого ростка и полные женщин зарабатывают на 1000 долларов в год меньше, чем их более высокие и стройные коллеги, говорится в новом исследовании, посвященном изучению соотношения формы тела и заработной платы", - передает Daily Mail.

"Это свидетельствует о существовании давно предполагаемой "надбавки за красоту" - считается, что физическая привлекательность требует более высокой оценки на рынке труда, согласно ведущему автору исследования Суйонг Сонг из Университета Айовы".

"Ученые изучили данные 2383 добровольцев, включая сканирования всего тела и информацию об их семейном доходе и половой принадлежности. Было установлено, что у мужчин, зарабатывающих более 70 тыс. долларов в год, увеличение роста на сантиметр дает дополнительный годовой доход примерно в 1000 долларов. Исследователи обнаружили, что женщинам, зарабатывающим примерно столько же, каждое снижение индекса массы тела на единицу дает дополнительные 1000 долларов в год к зарплате", - говорится в статье.

(...) "Мне было любопытно, существует или нет надбавка за физическую привлекательность на рынке труда", - пояснил Сонг изданию PsyPost идею, лежащую в основе исследования. Одна из проблем, с которыми сталкивались предыдущие исследования, заключалась в том, что они полагались на замеры тела, о которых участники исследования сообщали сами. Также могли быть ошибки в том, как производились замеры.

"В большинстве предыдущих исследований внешность зачастую определялась на основе субъективных мнений, базирующихся на опросах", - пояснил Сонг.

(...) "Чтобы решить эту проблему, команда обратилась к данным, собранным в рамках проекта Civilian American and European Surface Anthropometry Resource (CAESAR), который проводился ВВС США с 1998 по 2000 год. Помимо подробной демографической информации, измерений тела с помощью рулетки и штангенциркуля, данные включали 3D-сканирования всего тела. Эти снимки позволили исследователям ввести данные о 2383 человеке в алгоритм машинного обучения, чтобы идентифицировать физические особенности и находить закономерности", - сообщает Daily Mail.

"Результаты показали, что существует статистически значимая взаимосвязь между внешностью и семейным доходом и что эти ассоциации различаются в зависимости от пола, - заявил Сонг PsyPost. - В частности, рост мужчины положительно влияет на семейный доход, тогда как ожирение женщины отрицательно сказывается на доходе семьи".

"Данные, полученные в ходе исследования, выявили определенные тенденции. "Увеличение роста на один сантиметр связано с увеличением семейного дохода примерно на 998 долларов для мужчины, который зарабатывает 70 тыс. долларов в год", - сообщила команда в статье, опубликованной в PLOS One.

"Результаты показывают, что надбавка за физическую привлекательность продолжает существовать, а взаимосвязь между формами тела и семейным доходом неоднородна для мужчин и женщин, - пояснил Сонг.- Наши результаты также подчеркивают важность правильного измерения формы тела для обеспечения адекватной государственной политики по улучшению здравоохранения и смягчению дискриминации и предвзятости на рынке труда".

"Команда предложила повышать осведомленность о существовании этой формы дискриминации на рабочем месте и бороться с ней посредством обучения. Также, по их словам, следует поощрять механизмы минимизации предвзятости посредством процессов найма и продвижения по службе, включая слепые собеседования, когда HR-менеджер не видит кандидата в процессе собеседования", - пишет газета, добавляя, что в проведенном исследовании есть ограничения, т.к. набор исходных данных включает только семейный, а не индивидуальный доход, поэтому на неравенство доходов могут влиять другие факторы. (...)