Искусство побеждать

"Революция сверху: российский режим делает себя независимым от народа. Это соответствует общемировой тенденции", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Спустя 30 лет после почти ненасильственного распада Советского Союза потенциал мирных революций в значительной части мира, похоже, исчерпан, - отмечает журналистка Керстин Хольм. - В этом году сначала в Мьянме, а затем в Тунисе хрупким демократиям был положен конец в результате переворотов со стороны армии или президента; в Гонконге активисты движения за независимость и оппозиционные журналисты получают драконовские тюремные сроки. Революции сверху в Белоруссии и России, где президенты компенсируют потерю популярности репрессиями и систематическим уничтожением гражданского общества, являются частью этой тенденции. И Лукашенко, которого ненавидят многие белорусы, и Путин, которого поддерживает большинство населения, в значительной степени сделали себя независимыми от электората".

"По мнению московского политолога Татьяны Становой, система Путина распрощалась с - в духе Макса Вебера - частично рационально-правовой, частично харизматической легитимацией правления, которая была характерна для первых сроков его правления. После аннексии Крыма, на фоне военных успехов в Сирии и модернизации российской армии, произошла "самогероизация" главы государства, которая в прошлом году была закреплена конституционной реформой, считает Становая. Правление Путина теперь меритократическое, его легитимность основана на его исключительных заслугах, и, конечно, он подотчетен не населению, а только истории. Именно поэтому Путин вообще перестал комментировать основные проблемы, волнующие его соотечественников, такие как падение доходов и рост цен, и отмахивается от журналистов детскими ответными упреками и цитатами из "Книги джунглей", - говорится в статье.

"Политтехнолог Глеб Павловский также констатирует, что сила власть имущих растет, но одновременно растет и их гнев на ненадежных подданных. Этот гнев выражают и государственные функционеры. Например, липецкий губернатор Игорь Артамонов заявил, что люди, которые слишком мало зарабатывают, сами в этом виноваты. Сенатор Екатерина Лахова посоветовала своим соотечественникам последовать примеру непритязательности военного поколения. Глава избирательной комиссии Элла Памфилова оправдала тот факт, что на выборах в Госдуму в сентябре не будет публичной прямой трансляции с избирательных участков, тем, что избирателям нечего "лежать на диване и смотреть кино какое-то". Поэтому Павловский называет трехдневный избирательный процесс, в котором практически не разрешено участвовать независимым кандидатам и который открывает возможности для манипуляций, "потешным голосованием".

"Это словосочетание отсылает к "потешным полкам" Петра I, который, будучи наследником престола, хотел обучить себя и своих соратников современному военному искусству с помощью таких игровых войск. Петр, ориентировавший Россию на Запад - прежде всего, для военной модернизации - был разочарован тем, что большинство населения не испытывало энтузиазма по отношению к его проекту. Путин поворачивает руль в сторону Востока. Страна получает свои технические инновации в основном из Китая, чья эффективно авторитарная форма правления ему импонирует", - пишет FAZ.

"Европейски настроенное гражданское общество чувствует себя в режиме оккупации. Правоохранители развлекаются, выставляя правосудие на посмешище. В Пскове семейная пара с двумя маленькими детьми, руководившая офисом гражданской инициативы "Открытая Россия", финансируемой Михаилом Ходорковским, была приговорена к одиннадцати и десяти с половиной годам лишения свободы за наркотики, которые, по всей видимости, были подброшены", - говорится в статье.

"Тем более решительно система расширяет свой контроль над судебной властью, силовыми ведомствами, а также над СМИ и интерпретацией истории. Право сильнейшего еще никто не отменял", - заключает FAZ.