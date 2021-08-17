В Афганистане Москва и Пекин вступают в разговор с талибами*

"Россия и Китай заняли осторожную позицию. Но обе страны остаются открытыми для диалога", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Ален Барлюэ.

"За гонкой по эвакуации иностранных граждан и тех, кто сотрудничал с международной коалицией, уже вырисовывается головоломка по поводу признания новой афганской власти", - говорится в статье.

(...) "Для решения такого уравнения Россия продемонстрировав осторожную, но "открытую" позицию. В понедельник утром на радиостанции "Эхо Москвы" специальный представитель президента РФ по Афганистану с четко подобранной фамилией Замир Кабулов даже намекнул, что Москва может признать власть талибов*, если те будут "ответственно" управлять страной. Российская дипломатия извлекает пользу из старых и продолжающихся контактов с руководителями "Талибана"* и устраивает мирные переговоры, последние из которых состоялись в июле в Москве", - отмечает автор статьи.

"На данном этапе российские дипломаты заявляют, что полагаются на новых хозяев страны, давших "обещания" строить "цивилизованный Афганистан, свободный от терроризма и наркотиков" - об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. В том же ключе российский дипломат, который во вторник должен встретиться с представителями органов безопасности "Талибана"*, охарактеризовал ситуацию в афганской столице как "спокойную и безопасную".

"В отличие от западных посольств, российское представительство не планирует эвакуировать своих дипломатов. "Они еще раз переподтвердили, что ни один волос с российских голов не упадет, что вы можете работать спокойно", - сказал он в интервью телеканалу "России-24".

При этом Россия "не доверяет" талибам*, как подчеркивает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов. "Ничто в опыте сотрудничества с афганцами в целом и с талибами* в частности не внушает доверия", - сказал эксперт в интервью AFP.

"Перед лицом афганского котла Россия в качестве "красных линий" будет выдвигать защиту своих интересов в плане безопасности, причем приоритетом будет то, чтобы "Талибан"* не разжигал аппетиты в регионе и не укрывали международный терроризм. Как только афганские исламисты продвинулись вперед, Россия в начале августа организовала военные учения на афганской границе в Узбекистане и Таджикистане", - комментирует Барлюэ.

(...) "Китай, с учетом своей специфики, разделяет этот подход по отношению к власти "Талибана"*. Пекин, у которого 76 км границы с Афганистаном, в понедельник заявил, что готов продолжать "дружественные отношения" с талибами*. Китай "уважает право афганского народа самостоятельно определять свою судьбу и будущее", - заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР, добавив, что посольство в Кабуле "работает в обычном режиме".

"Подобно своим российским коллегам, китайские дипломаты уже вступили в разговор с "Талибаном"*. В прошлом месяце номер два "Талибана"*, мулла Абдул Гани Барадар, даже побеседовал с министром иностранных дел Китая Ван И. Отношения с китайской стороны определяются серьезной экономической заинтересованностью, поскольку Пекин в 2016 году присоединил Афганистан к реализации своего крупного инфраструктурного проекта "Новый шелковый путь", - говорится в статье.

(...) "Соединенные Штаты, широко критикуемые за вывод войск, с воскресенья твердо стоят на своей позиции перед лицом "трагедии, которая не является нашей трагедией", как выразился Джо Байден. Зато европейцы рассуждают и действуют в рассредоточенном боевом порядке, и в афганском досье для ЕС в значительной степени доминируют вопросы миграции и страх перед вновь прибывшими мигрантами после падения Кабула", - указывает журналист.

"В воскресенье именно "брекзитер" Борис Джонсон призвал к "единой позиции". Это необходимо для того, чтобы, по словам главы британского правительства, "не допустить, чтобы Афганистан вновь стал рассадником террора".

* - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ