Достижим ли коллективный иммунитет от Covid-19 при варианте Дельта?

(...) "При различных вариантах мы сначала говорили не о 60%, но вскоре заговорили о 70%, затем о 80%, а сегодня даже о 90%, с приходом варианта Дельта, который берет свое начало в Индии. Что еще хуже, некоторые - причем довольно крупные - эксперты утверждают, что "коллективный иммунитет" просто недостижим. Так было на прошлой неделе, когда профессор Эндрю Поллард, директор Оксфордской группы по разработке вакцины AstraZeneca, сказал на встрече с британскими парламентариями: "Достижение коллективного иммунитета невозможно при нынешнем варианте Дельта, поскольку он по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы". Такой же аргумент использует британский профессор Пол Хантер, эпидемиолог и декан школы общественного здравоохранения, он заключил, что "коллективный иммунитет неосуществим". С французской стороны, профессор Ален Фишер, председатель правительственного Комитета по вакцинам, также выразил свой скептицизм 15 августа в Le Journal du Dimanche: "Может ли быть достигнут групповой иммунитет, я не знаю, это стало слишком амбициозной задачей, которую я не решу". Что происходит? Почему то, что считалось важной целью, почти Граалем, стало предметом столь четко выраженных сомнений? Отражает ли это так или иначе провал политики вакцинации?" - задумывается журналист Le Figaro Алексис Ферчак.

(...) "Ученые никогда не обещали, что после определенного порога вакцинации вирус исчезнет как по волшебству! Вы слышали, чтобы врачи прямо так и говорили? Мне очень жаль, но в этом кризисе нет простого ответа, тут нет черно-белого решения, - раздраженно говорит профессор Жан-Даниэль Лельевр, заведующий кафедрой клинической иммунологии и инфекционных заболеваний в больнице Анри-Мондора в Кретейле и специалист по вакцинам. - От Covid-19 нет коллективного иммунитета в том смысле, что не удастся полностью искоренить вирус, но это не означает, что не нужно вакцинироваться, даже наоборот: тем более необходимо привиться!"

(...) "В отношении достижения коллективного иммунитета возможен разрыв между теорией и практикой. Уровень коллективного иммунитета - этот пресловутый порог - напрямую зависит от скорости размножения вируса: чем быстрее он циркулирует, тем он выше. Однако вариант Дельта гораздо более заразный, чем исторический штамм Covid-19, поэтому его процент не переставал расти в течение года, с примерно 60% иммунизированного населения до 90%. Другая неизвестная - продолжительность иммунитета: это не одно и то же, длится ли он 6 месяцев, 1 год или всю жизнь. Кроме того, как мы видели с декабря, появление вариантов коронавируса усложняет ситуацию, поскольку новая мутация может быть более заразной - что повышает порог - или быть менее чувствительной к иммунитету, приобретенному в связи с предыдущим штаммом вируса", - комментирует автор статьи.

"Наконец, и, возможно, самое главное: чего мы добиваемся с помощью вакцинации? Некоторые вакцины специально разработаны для предотвращения заражения популяции вирусом; они блокируют проникновение вируса на слизистые оболочки рта и носа, через которые проникает вирус. Такая вакцина очень эффективна для предотвращения передачи инфекции. Но другие вакцины работают иначе, предотвращая не столько попадание вируса в организм, сколько вызываемую им инфекцию. Словом, они прежде всего предотвращают болезнь, разносимую вирусом. В том случае, который нас интересует, вакцины обладают превосходным действием против симптоматических форм болезни Covid-19, но они менее эффективны в отношении заражения вирусом Sars-CoV-2. Вот почему вакцинированный человек может заразиться Covid-19 (и передать его), но у него не разовьются симптомы болезни. Это не означает, что эффект вакцины в плане передачи равен нулю, он просто не так хорош. "Почти все исследования показывают, что вакцина снижает риск передачи Sars-CoV-2 на 50%-60%. Это уже очень хорошо, но это меньше, чем 90% эффективности против симптоматических форм Covid-19", - объясняет Le Figaro доктор Мартен Блашье, глава консалтинговой компании в сфере здравоохранения Public Health Expertise

(...) "Простой небольшой подсчет позволяет понять, почему иммунитет является "амбициозной задачей", как говорит профессор Ален Фишер, - указывает журналист. "Допустим, вам удалось вакцинировать 100% населения. Что ж, с 50% или 60% эффективностью против передачи Covid-19 вы не достигнете 80% или 90% порога, необходимого для искоренения вируса", - объясняет доктор Блашье.

(...) "Еще раз, я не верю, что нам удастся искоренить Sars-CoV-2. Но это тем больший повод сделать прививку! Интерес двоякий: ограничить количество серьезных случаев и, как следствие, риск переполнения больниц; ограничить, несмотря ни на что, распространение вируса и, следовательно, риск появления новых вариантов", - анализирует профессор Жан-Даниэль Лельевр, который напоминает, что мутации появляются именно тогда, когда вирус широко циркулирует. И продолжает: "Некоторые вирусы можно искоренить. Мы сделали или делаем это в отношении кори, полиомиелита или оспы. Но речь идет о вирусах, которые стабильны во времени и иммунный ответ на которые сохраняется надолго. Но это не относится к Covid-19. Мы не думали, что варианты появятся так быстро, поэтому научный дискурс адаптировался к этой реальности". Именно об этом сожалел профессор Фишер в JDD: из-за возникновения различных вариантов, "точка зрения, которую мы можем иметь сегодня в отношении группового иммунитета, к сожалению, не та, которая была 18 или даже 6 месяцев назад (...) Это ничего не меняет в нашей стратегии, которая заключается в ограничении распространения вируса в интересах всех людей".

"Кроме того, прививочный иммунитет - это не единственный иммунитет, есть еще и естественный иммунитет, приобретенный при заражении вирусом, - пишет Le Figaro. "Мы не должны противопоставлять эти два понятия, они прекрасно дополняют друг друга", - анализирует профессор Лельевр. Доктор Мартен Блашье более оптимистично настроен в отношении цели коллективного иммунитета: "Согласно нашим моделям, это достижимо как раз за счет игры на взаимодополняемости этих двух иммунитетов, поскольку одного прививочного иммунитета недостаточно. Четвертая волна, которую мы переживаем и которая, скорее всего, вспыхнет с новой силой в сентябре и октябре, должна сильно укрепить естественный иммунитет, - надеется доктор. - Вакцины же защитят от санитарных последствий этой эпидемической волны. Впоследствии, возможно, вирус не будет полностью искоренен, но мы можем надеяться, что он будет циркулировать только втихую, а групповой иммунитет будет достаточно обновляться для того, чтобы предотвратить возвращение эпидемических волн". Чтобы это сработало, необходимо, чтобы иммунитет сохранялся достаточно долго, и чтобы новые и более опасные варианты не одержали верх... "Чтобы снизить такой риск, необходимо сделать прививку", - повторяет профессор Лельевр.