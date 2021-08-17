Конец энергетического господства: когда Америка обращается с мольбой к нефтяному картелю

"До недавнего времени США задавали темп в ценах на нефть и поставках газа. Но поворот Джо Байдена к "зеленой" энергетике и новые денежные потоки инвесторов все меняют. Насколько велика потеря власти, показывает отчаянная мольба о помощи, обращенная к некогда самому большому противнику", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Почти полтора года назад, 20 апреля 2020 года в 14:08 по времени Восточного побережья США, произошло нечто удивительное: впервые в истории цена на нефть опустилась до отрицательных значений, - напоминает издание. - Баррель нефти американской марки WTI внезапно стал стоить минус 37 долларов. То есть тот, кто покупал нефть в тот день, получал за нее деньги. Катастрофа для всех производителей".

"Спрос рухнул, ведь, в конце концов, полмира находилось в состоянии локдауна. Тем временем мировая экономика восстанавливается - а вместе с ней и цены на нефть. Баррель нефти марки WTI (159 литров) в настоящее время стоит около 70 долларов. Это больше, чем в 2019 году, в год, предшествовавший пандемии", - отмечают авторы статьи.

"Но это сопровождается новой проблемой: цена теперь слишком высока для Америки. США срочно нуждаются в падающих котировках. Потому что сейчас становится ясно, что Вашингтон теряет влияние. Крупнейшая экономика Земли теряет свою власть над нефтью", - говорится в публикации.

"Ничто не демонстрирует эту тенденцию более явно, чем недавняя мера правительства США. Недавно оно решилось на необычный шаг - обратилось за помощью к ОПЕК и ее партнеру России. В частности, Вашингтон призвал картель, определяющий цены на нефть, увеличить производство. (...) Президент Америки Джо Байден опасается, что высокая цена на нефть тормозит восстановление экономики США и вызывает рост инфляции".

"(...) Этот призыв является отрезвляющим сигналом: Америка, страна, которая лишь недавно грезила о "глобальном энергетическом доминировании", как выражался предшественник Байдена Дональд Трамп, теряет влияние на сырьевых рынках. Потому что сама Америка больше не может вмешаться в ситуацию, когда предложение ограничено, а цены высоки. До недавнего времени все было совсем иначе", - указывает Die Welt.

"Благодаря сланцевой революции с миллиардными инвестициями и мерами Трампа по открытию большего числа месторождений для добычи, страна в последние годы выросла до лидера рынка".

"Это проявлялось в ежедневном объеме добычи, который американцы могли увеличивать или сокращать в зависимости от ситуации. ОПЕК Америке была не нужна".

"Но при Байдене все изменилось. (...) Трамп делал ставку на уголь, нефть и газ, в то время как Байден хочет вырабатывать электроэнергию из воды, ветра и солнца. Его климатические цели амбициозны: к 2035 году углеродно-нейтральным должен стать энергетический сектор США, к 2050 году - вся экономика"

"Байден отказывается от ископаемого топлива. (...) Эта отрасль впала в немилость и у мировых финансовых инвесторов. На фондовом рынке актуальны устойчивые инвестиции. (...) Неудивительно, что даже молодые нефтедобывающие компании уже не получают таких щедрых сумм на разработку новых месторождений. В результате Америке становится все труднее добывать достаточно нефти для удовлетворения спроса", - поясняет издание.

"ОПЕК оказывает огромное влияние на экономику США, - говорит Фил Флинн, аналитик американской инвестиционной компании Price Futures Group и постоянный гость телеканала Fox News. - И именно администрация Байдена дала ей это влияние".

"Политика президента США, считает Флинн, приводит к тому, что Америка производит меньше нефти, чем в прошлом. Байден создал условия, в которых никто больше не хочет инвестировать в буровые установки. В эпоху Трампа Америка добывала более 13 млн баррелей нефти в день. Сейчас объемы снизились до 11,3 млн баррелей.(...) "Теперь Америка вынуждена обращаться с мольбами к ОПЕК и России", - говорит Флинн".

"Инвестиционный банк Goldman Sachs также видит опасность в том, что администрация Байдена обращается за помощью к ОПЕК. По мнению аналитика Дэмиена Курвлина, сейчас важно, чтобы страны, не входящие в ОПЕК, увеличивали свои инвестиции, чтобы не попасть в зависимость от картеля. Если этого не произойдет, то в долгосрочной перспективе цены будут расти", - передает издание.

"Нефть - лишь один из примеров. Ситуация с торговлей природным газом также выглядит плохо. После многолетних санкций и угроз Байдену недавно пришлось отказаться от противодействия "Северному потоку-2". Строительство газопровода, который должен соединить Россию с Германией, почти завершено. А идея о том, что Америка будет на танкерах ввозить газ в Европу в огромных масштабах, таким образом, умерла. Граждане ощущают последствия в своей повседневной жизни. Бензин сегодня стоит примерно на доллар дороже, чем год назад", - отмечает издание.

"Ископаемое топливо остается эликсиром жизни нашей страны, - говорит Марк Дж. Перри, экономист вашингтонского аналитического центра American Enterprise Institute - И оно будет оставаться основным источником энергии еще многие десятилетия". По его словам, политика администрации Байдена, нацеленная на усложнение добычи нефти и газа, является "отрицанием реальности" и подвергает экономику США большому риску", - передает Die Welt.