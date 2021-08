17 августа 2021 г. Марк А. Тиссен | The Washington Post Байден винит всех, кроме себя. Но именно он дал "Талибану"* зеленый свет "11 сентября 2001 года американцы буквально падали с неба - выпрыгивая с верхних этажей Всемирного торгового центра, спасаясь от пожаров, устроенных "Аль-Каидой"* и режимом "Талибана"*, который помогал и содействовал ей. Сегодня, почти два десятилетия спустя, с неба падают наши афганские союзники - цепляясь за фюзеляж военного самолета США, взлетающего из аэропорта Кабула, в отчаянной попытке спастись от режима "Талибана"*", - пишет на страницах The Washington Post обозреватель издания Марк А. Тиссен. "Фиаско, которое президент Байден организовал сегодня в Афганистане - это самое постыдное, что я видел за три десятилетия в Вашингтоне, - полагает автор. - Байден заявил, что это несопоставимо с уходом США из Сайгона, и это верно: это намного хуже. "У меня в голове остаются серьезные вопросы о его способности руководить нашей страной в качестве главнокомандующего. Истолковать это столь неверно - или, что еще хуже, понимать, что, вероятно, произойдет, и не обеспокоиться", - заметил бывший посол США в Афганистане Райан Крокер. И он прав. Либо Байден не имел представления, что может произойти эта катастрофа, и в этом случае он некомпетентен; либо он знал, что таков будет результат, но его это не волнует, и в этом случае он морально причастен к преднамеренной гуманитарной катастрофе". "Но вместо того, чтобы признать свой ошибочный поступок, президент США винит всех, кроме себя. Он утверждает, что у него не было выбора из-за соглашения о выводе сил, которое бывший президент Дональд Трамп подписал с "Талибаном"*. Во-первых, "Талибан"* нарушил это соглашение, поэтому США не были обязаны ему следовать. Во-вторых, последние семь месяцев Байден провел, меняя почти все аспекты политики Трампа - от безопасности границ до трубопровода Keystone XL, санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", Парижского соглашения по климату и ядерной сделки с Ираном. Но в Афганистане его руки оказались связаны? Это единственное место, где у него не было выбора, кроме как проводить политику Трампа?" "(...) Трамп пообещал осуществить вывод войск в зависимости от ситуации на местах. Байден прямо отверг идею выхода в зависимости от условий. (...) Объявив, что мы уходим вне зависимости от того, что делает "Талибан"*, Байден дал "Талибану"* зеленый свет на проведение смертоносного наступления, которое, как мы видим, сейчас и разворачивается", - говорится в статье. "(...) В обращении к нации в понедельник Байден (...) заявил, что "американские военные не могут и не должны сражаться и умирать в войне, которую афганские силы не желают вести для себя". Это клевета. В январе 2015 года афганские силы взяли на себя полную ответственность за боевые действия против талибов*. С тех пор, как сообщает Госдепартамент, боевые потери США в Афганистане "резко упали в среднем до 17 в год", в то время как за тот же период в боях с "Талибаном"* были убиты от 53 до 57 тыс. афганских солдат (...). Только когда Байден отказал в американском содействии в планировании миссий, разведке и в авиационной поддержке, афганские силы были сокрушены. Это не должно вызывать удивления. В мире нет ни одного союзника США, который мог бы защитить себя без помощи США. (...)", - говорится в статье. "Миссия в Афганистане никогда не заключалась в том, чтобы превратить эту страну в джефферсоновскую демократию. Она заключалась в обеспечении того, чтобы в Афганистане было правительство, лидеры которого не просыпаются каждое утро с мыслью о том, что Америку нужно уничтожить, и не предоставляют убежище террористам, полным решимости принести эти разрушения в США. Эта миссия была успешной - до тех пор, пока в результате непродуманного, некомпетентного, безусловного отступления Джо Байдена Афганистан не был передан в руки врагов США, которые снова превратят его в убежище исламистских боевиков", - заключает Тиссен. * - организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации Источник: The Washington Post