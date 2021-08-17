Фильм "Осло": "Мир, или я с тобой разведусь!"

"В год, когда ближневосточный конфликт вновь разгорелся во всей своей жестокости, фильм HBO "Осло" кажется удивительно актуальным. Даже если в нем рассказывается о встрече 1993 года, - пишет немецкое издание Die Zeit. - Тогда, еще до второй интифады, до потери власти Организацией освобождения Палестины (ООП) и до появления правоконсервативного правительства Нетаньяху, Израиль и палестинцы однажды уже сравнительно близко подошли друг к другу. Переговоры, которые в итоге привели к подписанию мирного соглашения, известного как "Осло I", в Розовом саду Белого дома в сентябре 1993 года, очевидно, инициировала одна норвежская пара".

"Речь идет о супружеской паре дипломатов, Моне Юул (ее роль исполняет Рут Уилсон) и Терье Рёд-Ларсене (его роль исполняет Эндрю Скотт). Мона служила в Каире и ездила по сектору Газа в белом джипе ООН, где видела, как израильские солдаты и палестинские боевики, совсем еще подростки, сталкиваются лицом к лицу и видят в глазах друг друга свой собственный страх смерти. (...) Так Мона, пройдя через гуманитарную катастрофу, обретает желание установить мир", - повествует издание.

"Дома, в Осло, она вместе со своим мужем Терье тайно разрабатывает безумный план о том, как посадить Израиль и ООП за один стол переговоров. Терье руководит Институтом Фафо в Осло, частным аналитическим центром, который мог бы служить прикрытием для неофициальных мирных переговоров. Впрочем, пара хочет лишь создать приятную атмосферу, способствующую личной и политической разрядке. Вести переговоры Израиль и палестинцы должны сами".

"В самом начале Мона и Терье обещают друг другу не вмешиваться, вернее, Мона заставляет своего мужа пообещать ей это, намекая: "Иначе я разведусь!". Место действия - величественный особняк Боррегаард в Сарпсборге к югу от Осло. Израиль сначала посылает только профессора экономики Яира Хиршфельда (Дов Гликман) из Хайфы. Только позже все становится более официальным. Ясир Арафат, председатель ООП, отправляет своего министра финансов Ахмеда Куреи (Салим Дау). И вот уже приземляются самолеты из Израиля и Туниса (где тогда находилась штаб-квартира ООП)", - передает Die Zeit.

"Осло" - это экранизация одноименной трехчасовой бродвейской пьесы, которая стала лучшей пьесой на церемонии вручения премии "Тони" в 2017 году. Ее автор, Дж. Т. Роджерс, писал тогда в The New York Times, что он был одержим идеей вывести на сцену персонажей, которые сталкиваются с быстро сменяющими друг друга мировыми событиями и "навсегда меняются в результате этой борьбы", - отмечает издание.

"Являются ли "драматические вольности", о которых писал Роджерс в своей статье в NYT, драматургическими вольностями или нет - этот вопрос, конечно, может возникнуть при просмотре фильма".

"Например, когда министр финансов ООП вынужден втискиваться на заднее сиденье двухдверного Volvo 480, когда его встречают из аэропорта Осло. То, что переговоры в то время приходилось вести тайно, поскольку израильтянам все еще было строго запрещено встречаться с представителями ООП, и поскольку официальные усилия по заключению мира все равно предпринимались в Вашингтоне, - это понятно. Но неужели для представителей Арафата действительно не нашлось четырехдверного автомобиля? Во всяком случае израильскому профессору экономики не обязательно забираться в такой маленький автомобиль перед камерой", - говорится в статье.

"Более значимой проблемой фильма, однако, является роль женщин, - отмечает Die Zeit. - Пока в конференц-зале с благородной отделкой, наполненном многозначительным, размывающим фокус туманом, мужчины постоянно ссорятся по поводу статуса Иерусалима и Иерихона и несколько раз почти доходят до драки, задачи женщин сводятся к умиротворению, увещеванию ("Подумайте о своих детях!") и да, приготовлению пищи и выпечке. К счастью, есть "простой, но точный" рецепт кардамоновых вафель мягко улыбающейся поварихи Торил (Джеральдин Александр), передающийся из поколения в поколение от матери к матери - их подают со взбитыми сливками и свежей малиной".

"Хммм!!!" - восклицают неприятели, которые только что собирались вцепиться друг другу в глотки. Так приготовленные женщиной вафли прокладывают путь к перемирию. Другая женщина, дипломат Юул, с улыбкой воспитательницы детского сада подливает господам кофе".

"Впрочем, результат переговоров достигается с большим трудом. Его вставляют в фильм в виде кадров новостей 1993 года: Ицхак Рабин и Ясир Арафат пожимают друг другу руки в Вашингтоне. После переговоров в Осло Израиль впервые признал ООП как "представительство палестинского народа", в ответ ООП признала "право государства Израиль на существование в мире и безопасности".

"С тех пор много воды утекло по реке Иордан, ситуация стала более сложной и запутанной. Политика поселений, ХАМАС, символический перенос президентом Трампом посольства США в Иерусалим. Возможно, стоило бы вновь появиться дипломату HBO, чтобы дать врагам небольшой толчок, как она делает это здесь, в фильме, говоря - и якобы сохраняя нейтралитет - что-то вроде: "Вы воюете и убиваете друг друга уже 50 лет. Ваши матери, ваши дочери, ваши сыновья погибли, и ничего не изменилось. Это ваш последний шанс. Вы не можете позволить себе упустить его".

"Возможно, настоящая Мона Юул говорила что-то подобное во время переговоров в Осло в 1993 году, но, конечно, без вздохов скрипки. Сейчас она является послом Норвегии в ООН в Нью-Йорке и выступает за решение о двух государствах. В подкасте Национального театра Великобритании, записанном в 2017 году по случаю постановки спектакля "Осло" в Лондоне, она сказала, что пьеса "очень хорошо передает драматизм, интенсивность и риски", на которые шли тогда переговорщики и организаторы. Она ничего не опровергла, но при этом весьма дипломатично подчеркнула: "В нем много художественной свободы", - пишет Die Zeit.