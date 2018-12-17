Тайные войны афганских женщин

Когда женщины не служат мишенью исламского консервативного мировоззрения, они являются добычей вооруженных группировок, будь то талибы или ИГИЛ. Их принудительно выдают замуж за боевиков или заставляют брать в руки оружие и даже совершать теракты в качестве смертниц, пишет Le Figaro.

"Здесь, в округе Родат делать нечего, и у нас нет денег. Но, по крайней мере, мы здесь защищены от монстров ИГИЛ", - вздыхает 50-летняя Гульфина.

Сюда бежали от страха несколько семей. Они жили под игом ИГИЛ в оспариваемых зонах, где нападения нередко касались и гражданских лиц. Мужчин здесь мало. Мужа Биби Аджера, например, убили джихадисты, говорится в статье.

"Они убивали только мужчин, но для нас, женщин, это вроде как не совсем жизнь", - вздыхает Хамида, молодая женщина с исхудавшим лицом. "Мы не имеем права выходить одни, даже пойти к врачу. Если женщина ослушается, ее мужа убьют. Девочки не ходили в школу. А когда мы шли за дровами, чтобы разжечь огонь, мужчины из ИГИЛ нередко воровали их у нас по дроге".

"Когда мужчины из ИГИЛ видели девушку или женщину, которая им нравилась, они ее похищали и она должна была жить с ними", - рассказывает Фахмида.

"Однажды, когда приближались правительственные силы, я сама видела, как жены членов ИГИЛ выходили из своих домов. Они размахивали оружием и оказывали поддержку своим мужьям", - утверждает одна тридцатилетняя женщина.

Действительно на допросах, проводимых силами безопасности, некоторые жены членов ИГИЛ признавались в том, что их обучали обращению с оружием, подтвердил один афганский ответственный сотрудник. "Однако ничто не доказывает, что они когда-нибудь принимали активное участие в боях, - продолжает он, - ввиду того, что после битвыне было найдено ни одного женского трупа ".

28-летняя Табасом, на шестом месяце беременности, показывает на своем телефоне фотографии и видеоролики: она там позирует с автоматом Калашникова в руках или за гранатометом. "Это мой муж научил меня стрелять. Теперь настал мой черед обучать других женщин из отряда". - хвастается она, улыбаясь.

Пока невозможно определить, насколько пропаганда отражает реальность, говорится в статье. "Талибы превозносят крайне консервативные взгляды на ислам, которые дают мало пространства свободы для женщин", - напоминает Томас Руттиг, руководитель исследовательской группы Afghan Analysts Network. Несмотря на единичные случаи, когда женщин видели с оружием, "это явление остается маргинальным", подчеркивает ученый.

Шамила принудительно была отдана замуж за командира талибов. "Однажды он захотел, чтобы я надела жилет со взрывчаткой и совершила теракт как смертница. Долгие годы я молчаливо соглашалась быть его заложницей. Но даже речи быть не могло, чтобы я умирала за него и его группировку, а тем более причиняла зло невинным людям". Она отказалась и под страхом смерти сбежала от мужа с тремя детьми, передает автор репортажа.

"Обычно это очень молодые женщины, бедные, без образования", - поясняет один офицер службы безопасности. "Конечно, во время допросов есть те, кто подтверждают свою преданность вооруженной группировке. Но по моем ощущениям, большей частью они являются жертвами, действующими по принуждению, а не по идеологическим убеждениям", - говорит он.