Украинская церковь становится независимой

В субботу в Киеве завершился Объединительный собор, создавший православную церковь, отделившуюся от Москвы. Это успех для президента Петра Порошенко, лично вовлеченного в этот политический акт, пишет журналист Стефан Сиохан в Le Figaro.

"126 делегатам из трех течений украинского православия потребовалось несколько часов для того, чтобы перечеркнуть 332 года духовного, юридического и политического господства Московского патриархата на Украине", - отмечает автор статьи.

"До минувших выходных Украина была единственной современной славянской страной, наряду с Белоруссией, у которой не было автокефальной Церкви, хотя Киев является колыбелью славянского православного мира, -рассуждает Сиохан. - Более того, в стране сосуществуют три конкурирующие направления: Украинская православная церковь Московского Патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата, созданная в 1991году, и очень маленькая Украинская автокефальная православная церковь, выжившая в перипетиях XX века в американской диаспоре".

"Вот уже насколько месяцев киевская дипломатия занимается объединением этих трех ветвей, стараясь заставить Константинополь признать национальную церковь, с тем, чтобы выбить почву из-под ног Кремля", - пишет журналист.

"Это вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической, - заявил Петр Порошенко. - Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи. Украина уже теперь не будет пить, говоря словами Тараса Шевченко, из московской чаши московской отравы".

"В конечном счете 64 украинских православных прелата участвовали в голосовании по учреждению объединенной церкви, среди них было всего два архиепископа Московского Патриархата. Онуфрий, глава российской православной церкви в Киеве, попросил своих священников не участвовать в этом процессе", - говорится в статье.

Новым патриархом Киева был избран 39-летний митрополит Переяславский и Белоцерковский Сергей Думенко, известный под именем Епифания, сообщает журналист.

"Епифаний был удостоен объятия и даже поцелуя Петра Порошенко, который был счастлив, что может попредседательствовать в такой исторический момент. За четыре месяца до президентских выборов уходящий глава государства превратил веру и восстановление украинской церкви в один из своих главных козырей для переизбрания. Этот день безусловно представляет собой политический успех для него, хотя еще неизвестно, поможет ли он ему поднять свой рейтинг", - комментирует Сиохан.

"Отныне сложной задачей для украинской Церкви, а также для присоединившейся к ней исполнительной власти в Киеве, станет собирание паствы, все еще верной Московскому патриархату. За эти выходные не произошло ни одного крупного инцидента, несмотря на множество фейковых новостей, распространяемых российским телевидением, описывающих захват церквей вооруженной силой со стороны киевских властей. Между тем, в предстоящие недели нельзя абсолютно исключать рисков напряженности, и даже насильственных мер", - полагает автор статьи.