Секреты мультиоргастических мужчин

Одни мужчины от природы наделены способностью испытывать несколько оргазмов подряд без существенных потерь эрекции. Другие прибегают к различным приемам, чтобы этого достичь, пишет Le Figaro.

"Простая на первый взгляд эякуляция в реальности является сложным рефлексом, состоящим из двух фаз, происходящих на фоне растущего сексуального возбуждения. В народном языке эякуляция соответствует выбросу семени пенисом. На самом деле, фаза семяизвержения - лишь второй этап эякуляции", - отмечает автор статьи.

"Она предваряется длящейся две или три секунды невидимой фазой выделения, соответствующей накоплению спермы в уретре на уровне простаты", - поясняет журналист.

"При лечении быстрого или преждевременного семяизвержения предлагаются многие упражнения, нацеленные на его предотвращение. Они также могут использоваться мужчинами, желающими иметь множество оргазмов: сжимание мышц таза, полное и глубокое дыхание, сильное надавливание на корень полового члена, и т.д. Принцип состоит в том, чтобы приблизить точку невозврата, не переступая ее, а затем позволить возбуждению опуститься после подъема. Возобновляя такие действия несколько раз, в конце концов мужчина испытывает глубокую релаксацию. После этого наступают оргазмические ощущения, но без выброса семени", - указывает Маскре.

В свой статье в журнале Archives of sexual behavior исследователи Данн и Трост приводят мнения опрошенных ими 21 мультиоргастического мужчины о необходимых условиях, благоприятствующих множественному оргазму. "Большинство из них нуждаются в привычной и эмоционально близкой партнерше, в спокойной обстановке и в увлекательном сексе. Мужчины говорят, что их партнерша должна быть чувственной, гореть желанием заниматься сексом, проявлять неослабный интерес и любить длительные отношения", - пишет Le Figaro.

"В 1948 году Кинси в своем большом труде по сексуальности писал о том, что мультиоргастические мужчины теряют подобную способность примерно в 35-40 лет, в то время как Данн и Трост наоборот отмечают, что в их группе многим мужчинам было около пятидесяти", - говорится в статье.