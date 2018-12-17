Мы живем в куриный век

"Если человечество когда-нибудь исчезнет с этой планеты, следы его пребывания будут, вероятно, видны еще несколько тысячелетий. Британские ученые из команды геолога Кэрис Беннет из Лестерского университета определили новый признак антропоцена, который на первый взгляд кажется несколько странным, - это массы куриных костей в почве", - сообщает австрийское издание Der Standard . (Антропоцен - неформальное обозначение эпохи, уровень человеческой активности в которой оказывает существенное воздействие на экосистему Земли - Прим. ред.)

"Как же ученым пришла идея о том, что куры станут главным ископаемым нашей эпохи? - задается вопросом автор статьи Клаус Ташвер. - Во-первых, об этом говорят цифры: сегодня популяция домашних кур составляет 21,4 млрд особей - больше, чем у любого другого наземного позвоночного. Если сюда добавить и птицефабрики, то куриное превосходство становится еще более наглядным: в год в мире потребляется около 60 млрд кур, пишут британские ученые".

"К тому же, куры, используемые сегодня в пищевой промышленности, сильно изменились благодаря селекции: голень бройлерной курицы 21-го века в три раза шире и в два раза длиннее голени их родоначальницы, банкивской курицы", - говорится в статье.

Курятина может обогнать свинину в рейтинге наиболее часто употребляемых сортов мяса, при этом в случае со свининой "кости утилизируются, а куриные кости чаще всего оказываются в бытовом мусоре потребителей", отмечает журналист.

"Куриные кости скапливаются на мировых свалках. Анаэробные условия способствуют их консервации. Таким образом, в поверхностной толще Земли образуется заметное скопление куриных костей, которые становятся идеальным признаком того, что мы давно живем в антропоцене", - резюмирует издание.