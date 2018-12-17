Из внешнего поста в столицу

"Владивосток, стратегический пост России на берегу Тихого океана, стал столицей Дальнего Востока. Повышение политической ценности города, вероятно, продиктовано и предвыборной тактикой", - считает журналист Süddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен.

Москва продвигает Владивосток уже на протяжении нескольких лет, отмечает автор статьи. В сентябре Путин приглашал сюда партнеров на экономический форум, а теперь город станет столицей "крупнейшего федерального округа России, площадь которого примерно в 1, 5 раза больше площади всех стран ЕС вместе взятых", говорится в статье.

Предложение о переносе столицы Дальнего Востока, напоминает издание, поступило в октябре, а именно от Олега Кожемяко. "В переносе столицы, по крайней мере, на момент принятия решения, вероятно, сыграли роль выборы губернатора Приморья, которые прошли в это воскресенье уже во второй раз. Одним из четырех кандидатов был тот самый Олег Кожемяко, который всеми силами ратовал за новую столицу во Владивостоке. Видимо, граждане высоко оценили его инициативу, - отмечает Нингуйзен. - Кожемяко, хотя и выступал официально как независимый кандидат, является членом российской правительственной партии "Единая Россия".

"Эти выборы были важны не только для Кожемяко, но и для далекой Москвы, так что на голосовании он заручился поддержкой сразу двух столиц", - резюмирует издание.