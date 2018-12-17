Россия хватает Европу

"Пока США под руководством Дональда Трампа прощаются с ролью глобального гаранта миропорядка, в Москве растет желание стать гегемоном евразийского мира", - пишет на страницах Die Welt Михаэль Штюрмер.

"Независимо от того, уличат ли Дональда Трампа в незаконном сотрудничестве с россиянами или нет, он ведете себя так, будто действует по плану чужой, вражеской силы, - отмечает автор статьи. - Он увольняет профессионалов, поступая как самоуправец или избалованный ребенок, ломающий свою игрушку".

"Союзники Америки в Европе и Азии должны принять к сведению, что Pax Americana, американский миропорядок, на котором годами строилась их безопасность, все больше рассматривается державой-гарантом как тяжелая ноша и раздражающий фактор, - подчеркивает Штюрмер. - Более того, Америка потеряла большой компас, а доктринеры готовы окончательно разрушить остаточное умение ориентироваться в мире".

"Это было бы чудом и противоречило бы законам физики, истории и власти, если бы в Кремле с момента прихода к власти Трампа не возникло бы определенной радости советского наследника, направленной на то, чтобы в хаосе сегодняшнего междувластия вернуть себе потерянное величие. Не фальшивые обещания, практику власти, склероз и имперское перенапряжение СССР, а скорее возможность накладывать вето на европейские вопросы (...) или лояльность тех 25 млн этнических русских, которых Путин то и дело хочет взять под защиту, хотят они того или нет. Подразумевается здесь, прежде всего, происходящее на Украине, но аппетит, как известно, приходит во время еды. Русский мир в понимании Путина не имеет границ", - пишет автор публикации.

"Шансы того, что это превратится в неороссийское господство над Европой, растут по мере того, как Вашингтон уходит в себя. Ведь природа и власть не терпят вакуума", - уверен журналист.

Недавно, продолжает Штюрмер, в одной из своих статей для Die Welt советник Путина, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Карганов представил европейцам новую концепцию евразийского партнерства, пространства от Шанхая до Лиссабона, где Россия будет играть решающую роль. Западный период российской истории, по его словам, подходит к концу. "Однако ценой такого поворота рано или поздно станет роль свиты в отношениях с Китаем, которая не понравится России ни в культурном, ни в стратегическом смысле. К тому же, рано или поздно судьбу и ресурсы Сибири придется определить по-новому. По крайней мере, тогда россияне вслед за европейцами осознают, что Pax Americana, который сегодня превращается в развалины, был не так уж и плох", - заключает журналист.