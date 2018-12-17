Новый доклад о российской дезинформации, подготовленный для Сената, говорит о масштабе и размахе этой кампании

"В новом подготовленном для Сената США докладе, содержащем самый широкомасштабный из проводившихся до сих пор анализ российской кампании по дезинформации вокруг выборов 2016 года, говорится, что в этой операции были задействованы все основные платформы социальных СМИ, дабы распространять оптимизированные под интересы избирателей сообщения, изображения и видео для содействия избранию президента Трампа - и эта кампания даже усилилась, чтобы поддержать его во время его пребывания у власти". Об этом докладе рассказывает The Washington Post, которой удалось ознакомиться с черновиком доклада. Доклад, составленный для Комитета Сената по разведке Проектом вычислительной пропаганды (Computational Propaganda Project) Оксфордского Университета и компанией Graphika, занимающейся сетевым анализом, будет обнародован позднее на этой неделе , передает издание.

Это исследование "содержит новые детали о том, как россияне, работавшие в Агентстве интернет-исследований, (...) поделили американцев на ключевые группы интересов для таргетированного распространения информации. Эти усилия видоизменялись со временем, достигая пика в ключевые политические моменты, такие как президентские дебаты или партийные конвенции, говорится в докладе".

"Массивы данных, на которые опирались исследователи, были предоставлены Facebook, Twitter и Google. Они охватывают несколько лет до середины 2017 года, когда компании, владеющие соцсетями, приняли меры в отношении известных российских аккаунтов. В докладе - а в нем анализируются также и данные, предоставленные членам Комитета палаты представителей по разведке, нет информации о более поздних политических событиях, таких как ноябрьские промежуточные выборы", - поясняет издание.

В докладе говорится, что вся эта активность имела целью "помощь Республиканской партии и, в частности, Дональду Трампу. Трамп упоминается чаще всего в кампаниях, нацеленных на консервативных и склоняющихся вправо избирателей: информация побуждала эти группы поддержать его кампанию. Главные группы, которые могли бросить вызов Трампу, видели информацию, цель которой была сбить с толку, отвлечь и в итоге отговорить их представителей от голосования".

Издание напоминает, что "ранее демократы и республиканцы в комитете уже знакомились с выводами исследования, проведенного в 2017 году американским разведывательным сообществом, согласно которым Москва была нацелена на содействие Трампу, и в июле они подтвердили, что следователи пришли к правильным выводам. Несмотря на их работу, некоторые республиканцы на Капитолийском холме продолжают сомневаться в характере российского вмешательства в последние президентские выборы".

"Особенно энергичные усилия россияне направляли на то, чтобы активизировать консерваторов по таким вопросам, как расширение прав на оружие и иммиграция, в то же ослабляя политическое влияние склоняющихся влево афроамериканских избирателей, подрывая их веру в выборы и распространяя вводящую в заблуждение информацию о том, как голосовать", - говорится в публикации.

"Авторы доклада, полагаясь, в основном, на данные, предоставленные технологическими компаниями, также указали на "запоздалый и нескоординированный" ответ на кампанию по дезиформации после того, как она была раскрыта, и на их нежелание делиться дополнительной информацией со следователями".

"В докладе озвучивается обеспокоенность общей угрозой, которую представляют социальные сети для политического дискурса внутри стран и между ними. Исследователи предупреждают, что компании, которые некогда считались инструментами освобождения в арабском мире и в других странах, теперь угрожают демократии", - отмечают авторы публикации.

"В докладе также указывается, что среди данных есть доказательства неряшливости россиян, которая могла бы привести к более раннему обнаружению - например, использование рублей, российской валюты, для покупки рекламных объявлений, и российских номеров телефонов в разделе контактной информации".

"В докладе возникновение российских операций по оказанию влияния онлайн связывается с внутренней политикой России в 2009 году и говорится, что со временем амбиции страны менялись и уже в 2013 году включили и американскую политику - в Twitter. Из твитов, предоставленных компанией сенату, 57% были на русском, 36% - на английском языках, и меньшее количество - на других языках", - сообщается в статье.

Как пишет The Washington Post, "усилия по манипулированию американцами резко усилились в 2014 году и усиливались с каждым последующим годом, так как команды агентов распространяли свою работу на все новые платформы и аккаунты для того, чтобы влиять на все более крупные прослойки американских избирателей, разделенных по географии, политическим интересам, расе, религии и другим факторам. Россияне начали с аккаунтов в Twitter, затем добавили Youtube и Instagram и, наконец, добавили в подборку и Facebook, говорится в докладе".

"Facebook был особенно эффективным в таргетировании консерваторов и афроамериканцев, говорится в докладе. Более 99% всей активности - лайки, расшаривания и иные реакции - проводились с 20 страниц в Facebook, контролировавшихся Агентством интернет-исследований, включая такие страницы как "Being Patriotic", "Heart of Texas", "Blacktivist" и "Army of Jesus". Вместе эти 20 самых популярных страниц дали 39 млн лайков, 31 млн расшариваний, 5,4 млн реакций и 3,4 млн комментариев. Как заявили сотрудники Facebook Конгрессу, российская кампания охватила 126 млн человек на Facebook и еще 20 млн в Instagram, где россияне управляли 133 аккаунтами, которые были сосредоточены преимущественно на вопросах расы, национальности и иных формах личной идентичности".

"Хотя общая интенсивность активности на платформах росла от года к году - достигнув пика в течение 6 месяцев после дня выборов в 2016 году, этот рост был особенно выраженным в Instagram", - пишет издание, уточняя, что в 2016 году там делалось 2,6 тыс. постов в месяц, а в 2017 году, когда аккаунты начали закрывать, это было уже 6 тыс. постов в месяц." За эти три года, освещенных в докладе, российские посты в этой соцсети получили 185 млн лайков и 4 млн комментариев пользователей", - говорится в статье.

Что касается Youtube, то "активное использование Агентством интернет-исследований ссылок на видео Youtube почти не оставляет сомнений в том, что агентство было заинтересовано в максимально эффективном использовании видеоплатформы Google для охвата и манипулирования американской аудиторией", - утверждают исследователи.

"Россияне ловко работали между платформами, совершенствуя нацеленные на отдельные группы тактики и размещая перекрестные ссылки между аккаунтами и сайтами, чтобы расширить успех операции на каждой платформе. Например, движение Black Matters US имело аккаунты в Twitter, Instagram, Youtube, Google+, Tumblr и Paypal, утверждают исследователи. Связывая посты между этими платформами, российские агенты могли просить пожертвования, организовывать реальные протесты и митинги и направлять интернет-трафик на сайт, который контролировали россияне", - отмечают авторы публикации.

Исследователи обнаружили, что когда Facebook закрыл страницу в августе 2016 года, вскоре появилась новая страница под названием BM с постами, которые больше относились к культуре, чем к политике", а в связанном аккаунте в Twitter тем временем выражалось сожаление о закрытии страницы в Facebook, и технологическую кампанию обвиняли в поддержке "идеи превосходства белой расы", - пишет газета.