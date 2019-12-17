Авиакомпания Асада выдумала полеты в Германию

"Действительно ли авиакомпания находящегося под санкциями двоюродного брата Асада теперь будет летать в Берлин? - задается вопросом немецкий таблоид Bild. - Именно об этом объявила в четверг в Москве Мария Захарова, представитель МИД РФ: "Сирийский частный авиаперевозчик "Шам Вингз" в середине месяца возобновляет полёты в Западную Европу, прерванные в 2012 году. Рейсы в Берлин будут осуществляться дважды в неделю из международного аэропорта Дамаска. На следующий год предполагается также начать летать в Дюссельдорф".

Полеты якобы являются частью возобновления экономических отношений Сирии с другими странами. Информация о полетах в Берлин имеется также на сайте авиакомпании, пишет издание.

"Но действительно ли "Шам Вингз" летает в Берлин, а в скором времени будет летать в Дюссельдорф? Это было бы скандалом, - отмечает журналист Юлиан Репке. - Ведь авиакомпанией владеет сирийский миллиардер Рами Махлуф. Он не только является двоюродным братом диктатора Башара Асада - с мая 2011 года он также значится в санкционном списке Евросоюза. Причина: его компании финансировали режим Асада и, соответственно, насилие в стране. (...) К тому же, как сообщает Reuters, с 2018 года авиакомпания перевозит в Сирию российских наемников".

"В настоящий момент "Шам Вингз" не имеет разрешения на воздушное сообщение с Германией и не совершает рейсы в немецкие аэропорты. У Федерального агентства гражданской авиации Германии также отсутствуют соответствующие запросы со стороны "Шам Вингз", - указала в ответ на запрос издания представительница Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ.

"Таким образом, российский МИД и "Шам Вингз" лгут, утверждая, что авиакомпания теперь осуществляет полеты в Германию. Авиакомпания неохотно указывает на это обстоятельство только при переходе на последующие страницы сайта, ведь на них перелет в Берлин скрывается в разделе рейсов с пересадками". В действительности "Шам Вингз" перевозит пассажиров из Дамаска в Бейрут, откуда в Берлин летает другая авиакомпания, говорится в статье.

Для Бенте Шеллер, руководительницы программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Фонде Генриха Бёлля, объявление о якобы возобновленных перелетах из Дамаска в Берлин является частью стратегии Асада. "Такими объявлениями режим хочет создать видимость, что все снова нормализуется", - сказала она в разговоре с Bild.

"Мы наблюдаем первую часть путинского послевоенного миропорядка в Сирии: снова обеспечить режим доступом на мировую арену", - заявил в разговоре с Bild Биджан Джир-Сарай, спикер партии СвДП по внешнеполитическим вопросам.