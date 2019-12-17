След путинского шпиона ведет к бундестагу

"Это было, вероятно, самое скверное преступление российской спецслужбы в Германии со времен падения железного занавеса. 23 августа 54-летний россиянин Вадим Красиков застрелил гражданина Грузии, 41-летнего Зелимхана Хангошвили в парке Малый Тиргартен в центре Берлина", - пишет немецкий таблоид Bild.

4 декабря правительство ФРГ выслало из страны двух российских дипломатов. Изданию стала известна личность одного из них: речь идет о Евгении Суцком, официально являющемся заместителем военного атташе при российском посольстве в Берлине.

"Однако в действительности Суцкий является высококлассным российским шпионом, работавшим на российскую военную разведку ГРУ в Германии. В сотрудничестве с порталом расследований Bellingcat Bild реконструировал путь Суцкого в Берлин".

"Евгений Суцкий родился 9 марта 1984 года в городе Гуково у российско-украинской границы. (...) В 2005 году в возрасте 21 года он уехал в Москву, чтобы обучаться там в горном университете. В университете он познакомился со своей будущей женой Жанной, затем обоих завербовала российская военная разведка ГРУ", - повествует издание.

"Хотя Суцкий не позднее 2008 года перешел в академию российской военной спецслужбы, его адресом по-прежнему оставался адрес студенческого общежития горного университета. По информации Bellingcat, такое происходит в основном в случаях, когда российское руководство намеревается отправить сотрудников спецслужб за границу под видом дипломатов".

"28 июня 2017 года Суцкий был официально переведен в Берлин, получив здесь в качестве маскировки должность заместителя военного атташе".

"В поле зрения спецслужб 35-летний мужчина оказался в июле 2019 года. На приеме в китайском посольстве немецкий посредник ГРУ представил его бывшему кандидату от партии ХДС в бундестаг Салахдину Кобану, имеющему курдские корни. По мнению следователей, это был целенаправленный акт шпионажа, потому что Кобан знаком с человеком, который потенциально может являться одной из избранных целей России".

"Сын родителей-курдов из Ирака в 2016 и 2017 годах работал в общей сложности три месяца на депутата бундестага от партии ХДС Йоахима Пфайффера, спикера ХДС/ХСС по экономическим и энергетическим вопросам, члена комитета по экономике и энергетике, выступающего внутри ХДС движущей силой по реализации проекта "Газпрома" "Северный поток-2".

Всего Кобан и Суцкий встречались как минимум три раза, пишет издание. По информации следователей, Суцкий с самого начала предпринимал "попытки завербовать" Кобана. Так, вместо того, чтобы говорить о "Северном потоке-2" и бывшем шефе Кобана Йоахиме Пфайффере, Суцкий каждый раз переводил разговор на тему о миграционном прошлом обоих и семейных делах, рассказывая, среди прочего, о своей жене и детях, чтобы расположить к себе Кобана.

BILD направил Йоахиму Пфайфферу запрос о том, знаком ли он с Евгением Суцким и известно ли ему о встречах его бывшего сотрудника с российским агентом. "(...)Подразумеваемые вашими вопросами утверждения о моей связи, в частности непрямой, с, возможно, сомнительными представителями российского посольства, я отрицаю как не соответствующие действительности", - ответил Пфайффер.

"Пока о связи 35-летнего Суцкого с убийством в берлинском Тиргартене ничего не известно, однако Bild узнал из правительственных кругов, что Суцкий был выслан "не случайно". Поэтому вопрос о его возможном участии в подготовке убийства, предположительно совершенного по заказу государства, по-прежнему остается открытым", - пишет издание.