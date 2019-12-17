Борьба Путина за власть на дне моря

"Сначала военнослужащие ВМС НАТО не поверили собственной разведке, когда в середине октября этого года в Северной Атлантике сложилась необычная картина, - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. - Целый рой современных российских подлодок продвинулся на Запад через территорию между Гренландией, Исландией и Великобританией - так называемый Фареро-Исландский рубеж - и скрылся на большой глубине. Сначала открытая демонстрация силы, затем игра в прятки. Стратеги НАТО по сей день задаются вопросом: что именно планирует российский президент Владимир Путин под водой?".

Этот случай - не единственный, отмечает автор статьи Маттиас Кох. В этом году НАТО зафиксировало наибольшую активность российских подлодок со времен холодной войны.

"Россия постоянно увеличивает количество своих операций под водой", - говорит представительница НАТО Оана Лунгеску. Это особенно касается Северной Атлантики и Норвежского моря. НАТО, по ее словам, отреагирует на происходящее, среди прочего, усилением патрулирования. К тому же будут инвестироваться средства в современную противолодочную оборону с воздуха. Северная Атлантика, по словам Лунгеску, по-прежнему "жизненно важна для безопасности Европы" в связи с пролегающими там маршрутами военного снабжения, гражданскими торговыми путями и каналами связи", - передает издание.

"Неофициально в кругах НАТО говорят, что Путин хочет нанести значительный ущерб известному союзу Евросоюза и США именно в том океане, в честь которого назван альянс: в Атлантическом. Беспокоят НАТО в первую очередь ракеты, которые возможно запускать с подводных лодок".

"Так, Россия сейчас проводит испытания плохо поддающейся обнаружению модернизированной версии подлодки серии "Борей". В 2020 году подлодки планируется оснастить гиперзвуковыми ракетами типа "Циркон" - в отношении которых пока не ясно, смогут ли их перехватить современные западные системы ПРО. (...) Россия, говорится во внутренних материалах НАТО, очевидно, хочет быть в состоянии наносить военные удары по всему миру и таким образом сравняться с США (...)".

"Речь якобы также идет о том, чтобы нарушить маршруты снабжения НАТО, например, с помощью ограниченных атак управляемого ракетного оружия на такие цели, как, например, погрузочные установки армии США в Бремерхафене. В конфликте вокруг балтийских республик российский флот, если он одновременно заблокирует Балтийское море, сможет кардинально изменить стратегическую ситуацию в Европе в пользу Москвы. Об этом свидетельствует и древняя мудрость о том, что только тот, кто имеет власть над морем, имеет власть и над странами".

Российские подлодки, согласно одному из обсуждаемых в кругах НАТО сценарию, также могут повредить подводные кабели между США и Европой.

Поэтому западные технологические компании уже ждут новых сделок по вооружению. "Так, российские подлодки, ставшие значительно более тихими, должны будут обнаруживаться западными сенсорными системами, которые станут значительно более чувствительными. Также присутствуют соображения по поводу боевых роботов, берущих на прицел подводные лодки: максимально автономных, базирующихся на искусственном интеллекте", - пишет Frankfurter Rundschau.