Большой театр считает "абсурдными" обвинения балерины Мисти Коупленд в расизме

"Американская звезда балета критикует российский театр за то, что он гримирует своих танцовщиц под чернокожих женщин вместо того, чтобы для одного из своих спектаклей нанимать чернокожих танцовщиц", - пишет Le Figaro.

"В понедельник, 16 декабря, директор Большого театра пресек всякую полемику, запущенную американской звездой балета Мисти Коупленд, которая упрекнула российский театр за то, что он загримировал своих танцовщиц под чернокожих женщин для одного из своих спектаклей", - говорится в статье.

"Мы не комментируем такие абсурдные заявления", - заявил директор Большого театра Владимир Урин, которого цитирует его пресс-служба, с которой связалось агентство AFP.

"В начале декабря Коупленд, первая афроамериканка, ставшая примой престижного Американского театра балета в Нью-Йорке, выложила в Instagram фотографию, опубликованную двумя молодыми танцовщицами Большого театра, чьи лица и тела были загримированы под темнокожих героинь балета "Баядерка"", - указывает издание.

"(...) Болезненно осознавать, что многие большие балетные труппы отказываются нанимать темнокожих танцоров, предпочитая использовать "блэкфейс", - уточнила 37-летняя Мисти Коупленд в своем аккаунте в Twitter. "Я понимаю, что это ОЧЕНЬ деликатный вопрос в мире балета. Но если никто не обратится к людям, то ничего не изменится", - добавила она.

"(...) Российские артисты балета и эксперты также уверяют, что в стране недостаточно чернокожих танцоров, чтобы играть такие роли, - говорится в статье. - Известная российская танцовщица и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, со своей стороны, заявила в эфире телеканала "Москва-24", что "здесь ничего такого нет странного, для нас это абсолютно норма. Это же театр, это лицедейство. Это искусство. Поэтому, наверное, я бы здесь не нашла никаких расистских намеков абсолютно", - сказала она.