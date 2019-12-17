Турки вернулись в Средиземное море

"Реджеп Эрдоган начал проводить скрытую политику восстановления Османской империи", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"(...) Турция, управляемая с 2003 года неоосманским султаном Эрдоганом, хочет не только навсегда сохранить территорию, на которую ее солдаты вторглись в 1974 году на севере Кипра - 38% поверхности острова были превращены в "Турецкую республику Северного Кипра", не признанную ни одним государством в мире. Она еще хочет вернуться на морские просторы и обеспечить себе контроль над восточным Средиземноморьем с тем, чтобы монополизировать разведку месторождений газа на шельфе острова Кипр и предотвратить создание газопровода, идущего от Леванта в Грецию", - говорится в статье.

"В геополитике важно понимать историю в долгосрочной перспективе. С 2011 года Реджеп Эрдоган начал проводить скрытую политику восстановления Османской империи. Он стремился восстановить турецкое влияние в Боснии, Тунисе, Ливии, Египте, Сирии. Дело пошло не очень хорошо. Каир, Дамаск и Бенгази в конечном итоге разорвали с ним все отношения", - указывает автор публикации.

"Но президент Эрдоган - человек с характером, которого ничто не может сломить. Его неоосманские амбиции остаются неизменными. Сегодня он намеревается вернуть турок на волны восточного Средиземноморья, откуда их изгнали в 1571 году в ходе битвы при Лепанто", - напоминает Жирар.

"В конце ноября 2019 года Турция подписала договор о безопасности с ливийским правительством Файеза Сарраджа, которое контролирует часть Триполитании (но не Киренаику, находящуюся в руках генерала Хафтара, поддерживаемого Египтом). В этом пакте, который предусматривает усиление турецкой военной поддержки Триполи, есть пункт о разделе ИЭЗ (исключительных экономических зон), который перекраивает морские границы восточного Средиземноморья", - указывает журналист.

"Афины, Каир и Никосия опубликовали совместную декларацию в знак протеста против подобного турецкого морского захвата. Греция обратилась за поддержкой к Евросоюзу, который признал ее правоту. Правительство Анкары возразило, что Евросоюз не имеет полномочий разрешать спор между сторонами в отношении зон совместного использования в Средиземном море", - говорится в статье.

"(...) Однако завоевание турецким военно-морским флотом восточного Средиземноморья в качестве реванша битвы при Лепанто - дело не завтрашнего дня. Ибо Турция остро нуждается в союзниках. Эрдогану удалось установить доверительный диалог с Путиным, однако Россия по-прежнему сдержанно высказывается по поводу турецких морских амбиций. Православие обязывает, так что русские поддерживают глубокую дружбу с Кипром и Грецией. Кроме того, они положительно оценивают египетский военный режим и помогают генералу Хафтару с помощью наемников из "группы Вагнера", - комментирует Жирар.

"Что касается американцев, уже имеющих разногласия с Турцией, которую они укоряют за покупку российских зенитных ракетных систем С-400, то они встали на сторону Греции и Кипра", - говорится в статье.

"(...) Неудивительно, что Америка начала сближаться с греками. Она не хочет, чтобы они зашли слишком далеко в сближении с ее единственным великим стратегическим конкурентом - Китаем, после того как греки предоставили ему контроль над портом Пирей", - поясняет обозреватель.

"Есть ли у Турции средства для удовлетворения своих амбиций в этой великой средиземноморской игре? - задается вопросом Рено Жирар. - Она не может воздействовать на Китай, который в 2018 году разместил там военно-морскую группу. Потому что брат-мусульманин Эрдоган вступился за уйгуров из провинции Синьцзян, которых в настоящее время массово перевоспитывает Коммунистическая партия Китая...".