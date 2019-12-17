Наши личные воспоминания формируются коллективной памятью, утверждают ученые

"(...) Кто плетет нити в ткани нашей памяти? С помощью мощных инструментов нейровизуализации головного мозга французская исследовательская группа недавно сделала необычное открытие, делающее несколько тревожный вывод в отношении происхождения и развития наших личных воспоминаний. Это открытие демонстрирует, что мы менее независимы, чем могли себе представить или надеяться. О результатах исследования сообщает журнал Nature Human Behavior", - пишет Slate.fr.

"Для лучшего понимания концепции коллективной памяти команда исследователей сначала решила провести "анализ освещения Второй мировой войны в СМИ". Цель состояла в том, чтобы наилучшим образом определить общие коллективные представления, связанные с этим периодом. Исполнители исследования тщательно изучили содержание отчетов и документальных фильмов о войне за 30 лет - документов, транслировавшихся в период с 1980 по 2010 год по французскому телевидению и вновь транскрибированных в письменной форме", - сообщается в статье.

"Затем с помощью алгоритма исследователи проанализировали этот оригинальный массив материалов и определили группы слов, которые регулярно используются для обсуждения основных тем, ассоциирующихся в нашей коллективной памяти со Второй мировой войной, таких, например, ак высадка союзных войск в Нормандии", - отмечает Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований (INSERM).

"Наш алгоритм автоматически идентифицировал центральные темы и слова, которые ассоциировались с этим на регулярной основе, тем самым раскрывая наши коллективные представления о данном критическом периоде нашей истории", - уточняет исследователь Пьер Ганьепен.

"Следующая проблема состояла в том, чтобы установить связь между этими коллективными представлениями о данной части войны и индивидуальными воспоминаниями. Чтобы ответить на этот вопрос, члены исследовательской группы набрали 24 добровольца и предложили им оригинальный опыт: посетить Каннский мемориал и просмотреть фотографии событий этого периода, сопровождаемого множеством легенд", - указывает автор публикации.

"Потом на основе слов, содержащихся в этих легендах, команда исследователей определила степень взаимосвязи между фотографиями и различными темами коллективной памяти. Таким образом, ей удалось установить степень близости между каждым из изображений. Когда две фотографии ассоциировались с одинаковыми темами, они считались "близкими" в отношении коллективной памяти", - говорится в статье.

"Далее ученые заинтересовались отражением этих фотографий в памяти добровольцев, стремясь выяснить, имела ли место такая же степень близости между фотографиями и в индивидуальных воспоминаниях. С этой целью добровольцам сделали ядерно-магнитную резонансную томографию - в ходе такого обследования люди вспоминали изображения, увиденные накануне в Мемориале. Предпочтительной целью исследовательской группы была деятельность, развивающаяся в медиальной префронтальной коре - той области мозга, которая связана с социальным познанием", - пишет Slate.fr.

"(...) Команда исследователей доказала, что, когда фотография A считалась близкой к фотографии B (потому что она одинаково ассоциировалась с одной и той же коллективной темой), она также с более высокой вероятностью вызывала деятельность мозга, подобную той, которую вызывала эта фотографияB в мозгу отдельных людей ", - подводит итог INSERM.

Проще говоря, "наши данные демонстрируют, что коллективная память, которая существует вне и за пределами отдельных людей, организует и формирует индивидуальную память. Она представляет собой общую мысленную модель, позволяющую связывать воспоминания людей во времени и пространстве", поясняет Пьер Ганьепен.