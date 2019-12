17 декабря 2019 г. Билл Герц | The Washington Times Российский шпионский корабль действует "в небезопасной манере" возле американской базы подводных лодок "По данным Береговой охраны США, российский шпионский корабль проводит операции у берегов восточной части Соединенных Штатов и занимается небезопасной деятельностью вблизи американской базы атомных подводных ракетоносцев, - передает The Washington Times. - Российский корабль "Виктор Леонов" в течение многих лет периодически появляется у американского побережья, а также подозревается в шпионаже в отношении интернет-кабелей в дополнение к военным базам США". "В воскресенье Береговая охрана в Чарльстоне, Южная Каролина, выпустила информационный бюллетень по морской безопасности, посвященный "Виктору Леонову", который называют "вспомогательным судном сбора общей разведывательной информации" (англ. AGI - auxiliary general intelligence ship). "Береговая охрана США получила сообщения, согласно которым российское военно-морское вспомогательное судно сбора общей разведывательной информации "Виктор Леонов" (AGI-175) действует в небезопасной манере у берегов Южной Каролины и Джорджии", - говорится в уведомлении. "Эта небезопасная деятельность включает в себя невключение ходовых огней в условиях ограниченной видимости, отсутствие реакции на сигналы коммерческих судов, пытающихся скоординировать безопасный проход, и другие неадекватные шаги", - сообщается в бюллетене. "(...) В уведомлении отмечается, что суда, находящиеся в районе Джорджии и Южной Каролины, должны "сохранять четкий обзор и соблюдать крайнюю осторожность при прохождении вблизи этого судна". "В течение нескольких лет "Виктор Леонов" регулярно проводил операции по сбору разведданных у Восточного побережья, следил за крупной военно-морской базой в Норфолке, штат Вирджиния, а также за подводной базой в Кингс-Бэй, штат Джорджия. Объединенная военная база Чарльстон используется как ВВС, так и ВМФ", - говорится в статье. "Последний раз "Виктор Леонов" проходил вдоль Восточного побережья в марте 2018 года, когда он был замечен около Кингс-Бэй. Американские чиновники указывают, что миссия "Виктора Леонова" состоит в сборе разведывательных данных об атомных подводных лодках, оснащенных ракетами, и других объектах ВМФ",- передает The Washington Times. "Интерес американской разведки к российскому кораблю, - поясняет газета, - возрос после того, как в марте 2018 года президент России Владимир Путин объявил, что одним из нескольких видов супероружия, разрабатываемого Москвой, является высокоскоростной подводный беспилотный аппарат, называемый Пентагоном Kanyon, который будет оснащен очень мощной ядерной боеголовкой. "Виктор Леонов", вероятно, проводит операции, связанные с будущим использованием Kanyon, в России известного как "Статус-6", который сможет уничтожать целые порты и гавани". "Капитан ВМС Памела Кунце заявила, что Командование воздушно-космической обороны Североамериканского континента (NORAD) и Северное командование ВС США (USNORTHCOM ) внимательно наблюдают за судами, вызывающими интерес, в том числе за иностранными, такими как "Виктор Леонов", в зоне их ответственности. "Мы знаем о военно-морской деятельности России, в том числе о развертывании в регионе кораблей сбора разведывательных данных, - сказала она. - Хотя мы не обсуждаем конкретные предпринимаемые меры, NORAD и USNORTHCOM регулярно проводят воздушные и морские операции для обеспечения обороны Соединенных Штатов и Канады". (...) Источник: The Washington Times