Россия не знает, что делать со своими нефтяными миллиардами

"Россию можно упрекать во многом. Однако одно сегодня бесспорно, а именно то, что страна извлекла урок из своего негативного опыта, - пишет журналист немецкого издания Die Welt Эдуард Штайнер. - С помощью железной финансовой дисциплины вторая в мире страна по добыче нефти готовит свой государственный бюджет к противостоянию рецессии, связанной с падением цен на нефть и западными санкциями. Курс, направленный на экономию, также призван защитить от возможных потрясений в будущем (...)".

"Для этого в 2017 году правительство в Москве ввело бюджетное правило, согласно которому доходы, полученные от продажи нефти по цене свыше 40 долларов за баррель (159 литров), должны использоваться не на государственные траты, а направляться в виде устойчивой валюты в государственный фонд, также называемый Фондом национального благосостояния", - поясняет автор статьи.

"Однако он наполнился значительно быстрее, чем ожидалось - не в последнюю очередь в связи с относительно высокой ценой на нефть, составляющей сейчас около 65 долларов за баррель. Увеличившись до 124 млрд долларов, соответствующих 7,3% ВВП, фонд перешел критическую отметку в 7%, начиная с которой излишки можно снова тратить".

Поэтому на протяжении нескольких месяцев ответственные лица ломают голову над тем, что же делать с деньгами. "Разбрасываться деньгами не будем", - недвусмысленно заявил президент Владимир Путин, чтобы поставить на место тех, кто протянул руку за куском пирога".

"Со многих сторон поступало предложение последовать примеру государственного фонда Норвегии. Крупнейший в мире государственный фонд вкладывает свои деньги исключительно за границей, в основном в акции, чтобы предотвратить инфляцию в стране и неблагоприятную ревальвацию собственной валюты".

"С другой стороны, российские предприниматели начали выступать за то, чтобы инвестировать часть миллиардов в их компании - это, среди прочих, такие государственные концерны, как РЖД, Почта России, газовый концерн "Газпром", а также частный газовый концерн "Новатэк".

Впрочем, правительству удалось прийти к решению. Как сообщила газета "Ведомости", по крайней мере часть денег будет инвестирована внутри страны, тем более что санкции и без того привели к значительному инвестиционному застою.

Правда, инвестиции ограничатся некоторыми крупными проектами и жесткими правилами. Так, инвестиционные проекты должны финансироваться государственным фондом не более чем на 20%, а их доходность должна как минимум равняться доходности российских гособлигаций (в настоящий момент 6,5-8%). К тому же на внутригосударственные расходы на ближайшие три года будет выделен только один триллион рублей, говорится в статье.

"Последнее слово в этом вопросе еще не сказано, так как парламент еще может внести поправки, - отметил в разговоре с Die Welt Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой группы BCS Global Markets. - Хотя поправки и будут незначительными, некоторые, вероятно, надеются на больший доступ к деньгам".

"Российское государство и раньше откладывало деньги на сложные времена и поэтому было в состоянии смягчить глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 году, а также экономический кризис, начавшийся в 2014 году", - отмечает издание.

"В настоящий момент золотовалютные резервы России составляют 540 млрд долларов, это наибольший показатель за более чем восемь лет", - указывает Штайнер. Исторический максимум золотовалютных резервов приходится на август 2008 года - тогда они составляли 598 млрд долларов.

"Весьма вероятно, что в будущем валютные резервы продолжат расти благодаря Фонду национального благосостояния (...). Если только Москва рано или поздно не решит по примеру норвежцев инвестировать свои избыточные доходы в мировые акции", - пишет Die Welt.