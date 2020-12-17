Двое безоружных карабахских армян были обезглавлены

"Последние сообщения из Нагорного Карабаха приводят в ужас, - пишет немецкий таблоид Bild. - Согласно расследованию британского издания The Guardian, страшные видео военных преступлений над мирными армянами, предположительно совершенные азербайджанскими солдатами в кризисном регионе Нагорного Карабаха, удалось верифицировать".

"Видео показывают двух пожилых армян, которые после прибытия в Нагорный Карабах азербайджанской армии отказались покидать свои дома. После того их обезглавили. (...) По словам издания, на виновниках преступления была надета форма азербайджанской армии".

"Однако видео, распространяющиеся в соцсетях с ноября, это лишь небольшая часть доказательств издевательств над армянами Нагорного Карабаха", - указывает автор публикации Марк Оливер Рюле.

"Это показывает, что грозило бы армянам под властью азербайджанцев. К сожалению, это не единственные армяне, которые были обезглавлены азербайджанцами в стиле "Исламского государства"*, - сказал в разговоре с Bild Георгий Амбарцумян, глава германского подразделения AGBU, крупнейшей международной организации армянской диаспоры".

"Еще в 2016 году азербайджанские солдаты казнили и изувечили армянскую супружескую пару преклонного возраста. Частота применения этой варварской практики, свидетелями которой мы становимся сейчас почти ежедневно, говорит о систематических и запланированных зверствах. То обстоятельство, что при этом виновники постоянно снимают себя на камеру и не скрывают своего лица, наглядно показывает, что им не приходится бояться осуждения со стороны азербайджанской юстиции или общества", - передает издание слова Амбарцумяна.

"Спустя месяц после официального окончания боевых действий на Южном Кавказе вновь ведутся бои. Армения и Азербайджан, будучи заклятыми врагами, обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. В воскресенье о нарушении мирного соглашения в пятницу сообщило и министерство обороны в Москве - но при этом не возложило ответственность ни на одну из сторон", - говорится в статье.

"Как и в случае с начатой 27 сентября войной против 150 тыс. армян Нагорного Карабаха, в новых атаках речь идет не просто о "военных действиях", а о противоречащей международному праву захватнической войне Азербайджана с соучастием Турции. Как сообщается, Турция еще летом набирала сирийских солдат, чтобы они убивали армян, воюя на стороне Азербайджана. За это им предлагалось 2 тыс. долларов США и дополнительные 100 долларов за каждого обезглавленного армянина. Французский президент Макрон также говорил о джихадистах", - говорит Амбарцумян".

Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев повторил свою угрозу в адрес армян, которую он высказал на прошлой неделе во время парада в Баку: "Если армянский фашизм вновь поднимет голову, то мы разобьем его железным кулаком".

"Учитывая националистическую риторику последних недель и наступление на Нагорный Карабах, стоит опасаться, что Азербайджан вполне попытается захватить еще больше территорий", - считает Амбарцумян.

На военном параде присутствовал и влиятельный гость: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. "Эрдоган пророчил, что режим прекращения огня "не означает, что борьба закончена". Турция, по его словам, продолжит поддерживать своих "азербайджанских братьев". "Сегодня тот день, когда мир обрели души мучеников Карабаха, Энвера-паши и всех героев турецкого мира", - заявил Эрдоган. Энвер-паша был одним из тех, на ком лежит главная ответственность за геноцид армян в 1915 году", - указывает Bild.

"На позорном параде победы в Баку Азербайджан и Турция не скрывали, что они начали захватническую войну и теперь держат под прицелом даже столицу Армении Ереван. Это в очередной раз доказывает то, что армяне говорили на протяжении нескольких недель: для Баку и Анкары речь никогда не шла о международном праве, им интересны лишь территория и экспансия", - считает Амбарцумян.

"Они проверяют, как далеко они могут зайти, пока Европа или США ничего не предпринимают: наступательная война, военные преступления, обезглавливания, этнические чистки, угрозы продолжением геноцида 1915 года. Пока расчет оправдывается", - передает его слова издание.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ